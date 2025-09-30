Новини
Спорт »
Световен футбол »
Артета кани пилоти на изтребители в Арсенал

Артета кани пилоти на изтребители в Арсенал

30 Септември, 2025 08:59 502 0

  • арсенал-
  • микел артета-
  • пилоти на изтребители-
  • кралските военновъздушни сили-
  • футбол

Испанецът постоянно търси начини да усъвършенства начина на общуване и е обсъждал с ръководството как да стане по-ефективен в това отношение

Артета кани пилоти на изтребители в Арсенал - 1
Снимка: БГНЕС
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Мениджърът на Арсенал Микел Артета планира да покани екип от пилоти на изтребители от Кралските военновъздушни сили на Великобритания в клуба, за да подобри комуникацията с играчите.

Испанецът постоянно търси начини да усъвършенства начина на общуване и е обсъждал с ръководството как да стане по-ефективен в това отношение, съобщава The Telegraph.

По време на събитие, заедно със своя приятел - баскетболния треньор Стив Кър, Артета отговори на водещия Люк Дарси, бивш играч по австралийски футбол, на въпрос къде го води любопитството му като лидер.

„На много места, това е постоянно усъвършенстване. Мога да се събудя един ден и да си кажа: „Действията ми в деня на мача не са достатъчно добри. Защо комуникираме с играчите, като започнем от треньорите и стигнем до анализаторите и другите колеги, предавайки информацията точно по този начин? Не ми харесва. Кой е най-добър в това?“ – започна Артета.

„Ето например, британските пилоти на изтребители. Ще се свържа с тези хора, ще разбера как общуват, защото там става въпрос за живот и смърт. Убеден съм, че не използват 20 фрази или 20 думи, ако може с една. Не казват: „Не, вятърът духа оттук, сега трябва да завиеш наляво“, защото – бум, и всичко приключва. Така че трябва да има една дума“, заяви мениджърът на Арсенал.


Поставете оценка:
Оценка 5 от 2 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Свързани новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ
Новини по спортове:
Новини Бг футбол, Новини Световен футбол, Новини Баскетбол, Новини Волейбол, Новини Тенис, Новини Бойни спортове, Новини Други спортове, Новини Лека атлетика, Новини Моторни спортове, Новини Спортът по ТВ