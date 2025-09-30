Артета кани пилоти на изтребители в Арсенал

Мениджърът на Арсенал Микел Артета планира да покани екип от пилоти на изтребители от Кралските военновъздушни сили на Великобритания в клуба, за да подобри комуникацията с играчите.

Испанецът постоянно търси начини да усъвършенства начина на общуване и е обсъждал с ръководството как да стане по-ефективен в това отношение, съобщава The Telegraph.

По време на събитие, заедно със своя приятел - баскетболния треньор Стив Кър, Артета отговори на водещия Люк Дарси, бивш играч по австралийски футбол, на въпрос къде го води любопитството му като лидер.

„На много места, това е постоянно усъвършенстване. Мога да се събудя един ден и да си кажа: „Действията ми в деня на мача не са достатъчно добри. Защо комуникираме с играчите, като започнем от треньорите и стигнем до анализаторите и другите колеги, предавайки информацията точно по този начин? Не ми харесва. Кой е най-добър в това?“ – започна Артета.

„Ето например, британските пилоти на изтребители. Ще се свържа с тези хора, ще разбера как общуват, защото там става въпрос за живот и смърт. Убеден съм, че не използват 20 фрази или 20 думи, ако може с една. Не казват: „Не, вятърът духа оттук, сега трябва да завиеш наляво“, защото – бум, и всичко приключва. Така че трябва да има една дума“, заяви мениджърът на Арсенал.