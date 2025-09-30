Юрген Клоп: Челси бяха изключително щастливи да спечелят СКП, но истинският въпрос е...

Бившият мениджър на Ливърпул Юрген Клоп отново привлече вниманието с колоритно изказване. Германецът призна, че не е гледал финала на Световното клубно първенство, където Челси триумфира, и използва характерния си саркастичен стил.

„Челси бяха изключително щастливи да го спечелят. Чудесно, донесе им и много пари. Но истинският въпрос е как се грижим за футболистите. Каквото и да кажа обаче, все едно да го кажа на микровълновата си,“ заяви Клоп.

С думите си той отново постави акцент върху претоварения футболен календар и недостатъчната защита на интересите на играчите, тема, която многократно е засягал и по време на престоя си на „Анфийлд“.