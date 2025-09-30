Новини
Спорт »
Световен футбол »
Юрген Клоп: Челси бяха изключително щастливи да спечелят СКП, но истинският въпрос е...

Юрген Клоп: Челси бяха изключително щастливи да спечелят СКП, но истинският въпрос е...

30 Септември, 2025 19:30 407 0

  • ливърпул-
  • юрген клоп-
  • световното клубно първенство-
  • челси-
  • футбол

Каквото и да кажа обаче, все едно да го кажа на микровълновата си

Юрген Клоп: Челси бяха изключително щастливи да спечелят СКП, но истинският въпрос е... - 1
Снимка: БГНЕС
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Бившият мениджър на Ливърпул Юрген Клоп отново привлече вниманието с колоритно изказване. Германецът призна, че не е гледал финала на Световното клубно първенство, където Челси триумфира, и използва характерния си саркастичен стил.

„Челси бяха изключително щастливи да го спечелят. Чудесно, донесе им и много пари. Но истинският въпрос е как се грижим за футболистите. Каквото и да кажа обаче, все едно да го кажа на микровълновата си,“ заяви Клоп.

С думите си той отново постави акцент върху претоварения футболен календар и недостатъчната защита на интересите на играчите, тема, която многократно е засягал и по време на престоя си на „Анфийлд“.


Поставете оценка:
Оценка 1 от 1 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Свързани новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ
Новини по спортове:
Новини Бг футбол, Новини Световен футбол, Новини Баскетбол, Новини Волейбол, Новини Тенис, Новини Бойни спортове, Новини Други спортове, Новини Лека атлетика, Новини Моторни спортове, Новини Спортът по ТВ