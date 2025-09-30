Станка Златева изригна: Трагични хора!

Президентът на федерацията ни по борба Станка Златева обясни, че е доволна от представянето на националите ни на изминалото световно първенство, на което спечелихме един медал - Юлияна Янева се окичи със сребро.

"Няма как да не сме доволни. Юлияна показа, че има характер, беше готова за световна шампионка. Това е стимул за нея да продължи към Олимпиадата. Биляна Дудова стана пета. В свободния стил бяхме също близо до медал. В класическия стил Даниел Александров се бореше след дълга пауза, и то със скъсани връзки на коляното", коментира Златева при гостуването в БНТ.

Тя обясни решението Александров, който е депутат от ГЕРБ, да участва на световното първенство. "Стигна се до завръщането му след бойкота на определени състезанители, които отказаха да тренират с националните отбори и да спазват правилата. Помолих Даниел да да помогне, той е много запален, тренира допълнително с млади борци, за да поддържа форма. С Новиков се бори равностойно на държавното (б.р. - двамата са в една категория - до 87 кг)", обясни шефката на родната борба.

Попитана не е ли трябвало Йоан Димитров да замени Новиков, а не Даниел Александров, Златева каза: "Не поиска да поеме отговорност и да води битка. Не знам, не му достигна смелост ли..."

"Скандалите идват от едни определени хора, които на общото събрание си тръгнаха. Бяха ми приятели дълги години, бяхме на една маса. Не знам защо си тръгнаха и демонстрират все едно са обидени. Беше им предложено да продължат да работят. Това са хората, които работиха във федерацията и дълги години я управляваха", каза Златева oтносно драмите с опозицията.

"Постоянно нападки. Г-н Сослан Фарниев, който изказва мнение в чужда държава... Не знам как можеш да направиш олимпийски шампион за два месеца, ако ще ѝ от космоса да дойде. Със Семен и другите момчета се занимаваха и български треньори. Дойде Фарниев и започна наготово. Нека покаже резултати в Русия! Абе, трагични хора...", изригна Златева.

"Кранчето е спряно на много хора, много пари са изтичали. Даже съм изглеждала нелепо в очите им, че съм искала да се правят икономии. Карам състезатели по лагери и турнири с моя бус. Всичко е опустошено", добавя шефката на борбата ни.

"На Кирил Милов му се обадих, а той излъга, че не сме се чували. Те търсят интригата, все нещо се случва. Целта е психически да не мога да издържа и да се откажа, така чувам", каза още Златева и разкри какви странни изисквания е поставял Фарниев, докато е бил начело на националния отбор: "Искаше самостоятелна стая с гледка към морето, докато бяха на лагер във Варна. Не съм против чужденците. Но ние трябва да гледаме и мислим за българите, за нашите клубове. Наши треньори са си дали живота, за да изграждат състезатели".

"Аз съм свикнала да водя битки цял живот. Имаме прекрасни деца с възможности, правя го основно заради тях. Знам, че ще има още компромати и психо атаки", каза още Станка Златева.

"Одитът на федерацията излезе, върнахме на спортното министерство глобата за една година - 315 000 лeва, иначе щяха да ни спрат финансирането. Целият отбор на ЦСКА се е издържал от федерацията. Много е лесно държавата да ти дава за всичко - хотели, лагери... Благодаря на Министерски съвет, че направи собствена зала на ЦСКА, отпуснаха се 2 млн. лева", добави тя.

Златева коментира и дали има външни влияния във федерацията по борба и подкрепата от политиците. „Всички знаете, че аз съм привърженик на ГЕРБ, в Сливен помагам от години. Кметът ни е гербаджия. Винаги политиката трябва да помага на спорта. Ако няма подкрепата на политиката и държавата… Но, няма как политици да се намесват в решения. Има Управителен съвет на федерацията, който взима решенията. Благодаря, че Кирил Вътев е до мен и аз съм спокойна, че има разумни хора", завърши Станка Златева, която е петкратна световна и шесткратна европейска шампионка.