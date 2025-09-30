Юрген Клоп не възнамерява да се връща към треньорството

Бившият треньор на Ливърпул и Борусия Дортмунд Юрген Клоп няма намерение да подновява кариерата си, но в същото време не изключва възможността един ден да се завърне край страничната линия. Той се оттегли през миналото лято и оглави дирекция "Футбол" на производителя на енергийни напитки Ред Бул, който има клубове из цял свят.

Запитан в интервю за The Athletic дали е сигурен, че никога няма да бъде отново треньор, Клоп отговори: "Така мисля в момента, но никога не знаеш какво ще се случи. На 58 съм. Ако се завърна на 65, ще ми напомнят какво съм казвал навремето. Съжалявам, мислил съм го на 100% в момента, в който съм го казал. Така мисля и сега".

"Не ми липсва нищо в треньорството. Имах дълга кариера. В историята е имало много по-успешни хора от мен, но и аз успях да спечеля всичко. Имам повече загубени финали в Шампионската лига, отколкото повечето футболисти някога са играли", каза още той.

Германецът добави, че е щастлив от времето, което е получил извън професията, тъй като се е чувствал изчерпан в последната си година в Ливърпул. Той подготви отбор, с който в последствие Арне Слот стана моментално шампион.

"За 25 години успях да отида на две сватби - първата беше моята, а другата беше преди два месеца. За 25 години съм ходил четири пъти на кино и всичките четири пъти бяха в последните осем седмици. Харесва ми, че вече имам възможността да го правя", продължи Клоп, който прекара седем години в Майнц, седем в Дортмунд и девет в Ливърпул.

"Посетих толкова много различни държави като треньор, а не видях нищо от тях. Само хотелите, стадионите и тренировъчните игрища. Нищо повече. Сега имам възможността да ходя на почивка и аз решавам кога да се случва това", добави германецът.

След напускането на Ливърпул, Клоп оглави футболната катедра в "Ред Бул" - компания, която е презирана от феновете в родината му заради казуса с РБ Лайпциг. До 2009 този клуб съществуваше като ШШФ Марканщадт и бе закотвен в пета дивизия, но за няколко дни смени име, цветове и емблема. Лайпциг получи 10-годишна концесия за стадиона, започна строежа на база и пое към елита. Към края на първото десетилетие Лайпциг вече играеше за място в Шампионската лига.

Недоволството не е свързано само с липсата на традиции в Лайпциг, а със заобикалянето на правилото "50+1". То е създадено да спира олигарси и големи корпорации от придобиване на акции, но е лесно да бъде заобиколено. "Ред Бул" притежава 49% от клубния дял, а останалите са раздадени на близки хора. Разбира се, всеобщият любимец Клоп също попадна под прицела на феновете, след като заработи за компанията.

"Знаех какво ще стане, все пак съм германец. Знам какво мислят хората за мен след влизането ми във футболния отдел на компанията. Интересното е, че само в Германия се реагира по подобен начин", каза още Клоп.