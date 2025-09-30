Новини
Собствениците на Нюкасъл вкараха солидна сума в клуба

30 Септември, 2025 20:27 523 2

Това е деветото вливане на капитал от тяхна страна от октомври 2021 насам, когато Публичния инвестиционен фонд на Саудитска Арабия загуби 85 процента от "свраките"

Снимка: БГНЕС
Собствениците на Нюкасъл вкараха нови 111.5 милиона лири в клуба, съобщава "Атлетик". Пет милиона са за женския отбор, а останалите за мъжкия. Това е деветото вливане на капитал от тяхна страна от октомври 2021 насам, когато Публичния инвестиционен фонд на Саудитска Арабия загуби 85 процента от "свраките".

Парите ще отидат за разплащания през зимните месеци, както и за покриване на ежедневните разходи. Те няма да се отразят сериозно на плановете на клуба за селекция през януарския тренсферен прозорец.


  • 1 Киро

    1 0 Отговор
    Между “загуби”и”закупи” има много голяма разлика-олигрофени

    20:33 30.09.2025

  • 2 Браво на Маринакис

    0 0 Отговор
    Явно добре е продал свраките на бедуините.

    20:39 30.09.2025

