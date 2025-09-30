Собствениците на Нюкасъл вкараха солидна сума в клуба

Собствениците на Нюкасъл вкараха нови 111.5 милиона лири в клуба, съобщава "Атлетик". Пет милиона са за женския отбор, а останалите за мъжкия. Това е деветото вливане на капитал от тяхна страна от октомври 2021 насам, когато Публичния инвестиционен фонд на Саудитска Арабия загуби 85 процента от "свраките".

Парите ще отидат за разплащания през зимните месеци, както и за покриване на ежедневните разходи. Те няма да се отразят сериозно на плановете на клуба за селекция през януарския тренсферен прозорец.