Гаджето на Григор Димитров впечатлява с визия

Гаджето на Григор Димитров Ейса Гонзалес отново прикова вниманието на феновете си. Мексиканската актриса и модел качи серия от горещи кадри в Instagram, на които позира в ослепителна визия.
Красавицата сияе в стилен тоалет, подчертаващ перфектната ѝ фигура, а хиляди последователи веднага засипаха профила ѝ с лайкове и коментари. Мнозина не скриха възхищението си, наричайки я „богиня“ и „най-красивата жена в Холивуд“.
Поставете оценка:
Оценка 3.4 от 5 гласа.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Кво гадже, брат...
Инак и българския език му се не нрави,,,
Пусти кинти!
Коментиран от #6
11:02 01.10.2025
2 Старата
11:17 01.10.2025
3 ИВАН
11:31 01.10.2025
4 Голяма красавица е
11:38 01.10.2025
5 Този коментар е премахнат от модератор.
6 Даскал Фратю
До коментар #1 от "Кво гадже, брат...":Брачед, средата му е такава,че той комуникира само на английски език години наред, така,че, нормално е на моменти да се затруднява, а като гледам начинът ти на писане е с диалект,представям си,ТИ,как говориш български език.
Коментиран от #8
11:44 01.10.2025
7 ЕстетЪ
11:46 01.10.2025
8 Учител по БЕЛ
До коментар #6 от "Даскал Фратю":Неграмотен си ти!
12:01 01.10.2025