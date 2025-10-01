Гаджето на Григор Димитров впечатлява с визия

Гаджето на Григор Димитров Ейса Гонзалес отново прикова вниманието на феновете си. Мексиканската актриса и модел качи серия от горещи кадри в Instagram, на които позира в ослепителна визия.

Красавицата сияе в стилен тоалет, подчертаващ перфектната ѝ фигура, а хиляди последователи веднага засипаха профила ѝ с лайкове и коментари. Мнозина не скриха възхищението си, наричайки я „богиня“ и „най-красивата жена в Холивуд“.