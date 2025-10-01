Новини
Гаджето на Григор Димитров впечатлява с визия

1 Октомври, 2025 10:59 1 124 8

Мексиканската актриса и модел качи серия от горещи кадри

Гаджето на Григор Димитров впечатлява с визия - 1
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Гаджето на Григор Димитров Ейса Гонзалес отново прикова вниманието на феновете си. Мексиканската актриса и модел качи серия от горещи кадри в Instagram, на които позира в ослепителна визия.

Красавицата сияе в стилен тоалет, подчертаващ перфектната ѝ фигура, а хиляди последователи веднага засипаха профила ѝ с лайкове и коментари. Мнозина не скриха възхищението си, наричайки я „богиня“ и „най-красивата жена в Холивуд“.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Кво гадже, брат...

    5 5 Отговор
    ... той да не е тийнейджър.
    Инак и българския език му се не нрави,,,
    Пусти кинти!

    Коментиран от #6

    11:02 01.10.2025

  • 2 Старата

    4 0 Отговор
    Старата мома налазила стария ерген. Помните ли й танците по гащички в киното? А "моделските" изяви?

    11:17 01.10.2025

  • 3 ИВАН

    4 2 Отговор
    Куцо, кьораво, сакато .... ама само да е чуждо - това са чуждопоклонниците, има много по красиви българки и все някоя ще се излъже за тоя, но ганювеца не ги иска, хахаха.

    11:31 01.10.2025

  • 4 Голяма красавица е

    1 3 Отговор
    Спор няма,но и Гришо си го бива. Желая им щастие!

    11:38 01.10.2025

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Даскал Фратю

    1 3 Отговор

    До коментар #1 от "Кво гадже, брат...":

    Брачед, средата му е такава,че той комуникира само на английски език години наред, така,че, нормално е на моменти да се затруднява, а като гледам начинът ти на писане е с диалект,представям си,ТИ,как говориш български език.

    Коментиран от #8

    11:44 01.10.2025

  • 7 ЕстетЪ

    1 3 Отговор
    На някои от снимките, има прилика с Гал Гадот,...хубавка е, ше и го засадя,няма проблем

    11:46 01.10.2025

  • 8 Учител по БЕЛ

    3 0 Отговор

    До коментар #6 от "Даскал Фратю":

    Неграмотен си ти!

    12:01 01.10.2025

