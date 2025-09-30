ФИФА глоби солено Сърбия

Сръбската футболна асоциация (СФА) бе глобена с 80 хиляди швейцарски франка (100 270 щатски долара) от ФИФА заради различни инциденти по време на световната квалификация с Англия. Международната централа ги обобщава като "неприлично и дискриминационно поведение".

Сърбия загуби с 0:5 от Англия, така че на терена не бе толкова интересно. На трибуните обаче делегатът на мача е записал смущения по време на националните химни, използването на лазери, неподходящи жестикулирания и дискриминация срещу определени привърженици.

Освен че ще се раздели със 100 хиляди долара, Сърбия ще трябва да затвори 20% от седящите места за следващия мач срещу Албания, който ще бъде игран на 11 октомври в Лесковац.

"Футболната асоциация на Сърбия ще се съобрази с решението и ще вземе всички възможни превантивни мерки, за да избегне подобни инциденти в следващите мачове", пишат от ръководния футболен орган в страната, цитирани от Ройтерс.

Сърбите бяха наказани и за мача с Англия на 9 септември, когато бяха затворени 15% от седящите места. Причина за това е поведението на феновете от срещата с националния отбор на Андора през месец юни.