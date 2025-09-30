Новини
Спорт »
Бг футбол »
Треньорът на Левски: Нормалният резултат трябваше да е 0:3 или 0:4 (ВИДЕО)

30 Септември, 2025 20:59 529 2

  • левски-
  • хулио веласкес-
  • футбол

Днес отборът ми хареса изключително много

Треньорът на Левски: Нормалният резултат трябваше да е 0:3 или 0:4 (ВИДЕО) - 1
Ивайло Борисов Ивайло Борисов Автор във Fakti.bg

Наставникът на Левски Хулио Веласкес бе изключително доволен от своите футболисти след успеха с 1:0 като гост на Ботев Пловдив. Специалистът дори заяви, че неговият отбор е трябвало да спечели с по-голям резултат.

"Благодаря за поздравленията. Днес отборът ми хареса изключително много. Нормалният резултат трябваше да е 0:3 или 0:4. Ние доминирахме и имахме сериозно присъствие в последната четвърт на терена. Липсваше ни само да сме по-точни в последните метри на атаката. Искам да отлича начина, по който реагирахме при загуба на топката. Още веднъж искам да отбележа че всеки един играч е важен и има своята роля в отбора. Щастлив съм и за феновете и използвам възможността да им благодаря с цялото си сърце. Подкрепата днес бе невероятна. Това изключително много ни помага.", започна Веласкес

Веласкес призна, че е доволен от дебютантите Бурас и Серафимов:

"Те, както и целия отбор, направиха изключителен мач. Разбира се, трябва да си отпочинем и да анализираме. Обръщайки се към това как ще изглеждаме във всеки мач, нашата задачата е да намерим най-добрите 11 за всеки следващ двубой."


Свързани новини


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 С този треньор

    1 0 Отговор
    плямпало "Левски" няма да стане шампион.

    21:25 30.09.2025

  • 2 🤣🤣🤣🤣

    0 0 Отговор
    Щом казваш!.!.!
    🍻🏖🥃

    21:26 30.09.2025

