Собственикът на Ботев (Пд): 100% червен картон за Левски в 20-ата секунда! Честито на съдийската бригада

30 Септември, 2025 21:35 908 6

  • илиян филипов-
  • ботев пловдив-
  • левски-
  • футбол

Оставяме думите за вас

Собственикът на Ботев (Пд): 100% червен картон за Левски в 20-ата секунда! Честито на съдийската бригада - 1
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Собственикът на Ботев (Пловдив) Илиян Филипов излезе с публикация в социалната мрежа по време на мача срещу Левски, загубен от "канарчетата" с 0:1. Бизнесменът публикува снимка на Даниел Наумов, на която си личи, че лицето на вратаря е в рани.

"Оставяме думите за вас. 100% червен картон за Левски в 20-та секунда на мача! Честито на съдийската бригада!", написа началникът на "жълто-черните".


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 к0к0рка 🌈💋🍌

    7 0 Отговор
    сьдията сьдията сьдията
    тва съм аз !

    21:48 30.09.2025

  • 2 да да

    1 6 Отговор
    Това е ясно.....

    21:52 30.09.2025

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Спецназ

    4 4 Отговор
    Нападателя не ритна вратаря в лицето.

    Контакта беше с топката и ръцете на вратаря, а ръсете му бяха 30см. напред пред лицето и
    малко преди контакта даже топката отскочи от ръцете му, т.е. не можа да я улови ма място.

    Ако вратаря имаше контрол на топката в момента на контакта,

    независимо къде е насочен крака на нападателя- в
    топката или срещу тялото му- това е директен червен картон.

    В случая имаше борба за топката с опасна игра от страна на нападателя- ЖЪЛТ!

    Всичко друго е БЛА-БЛА!!!

    22:14 30.09.2025

  • 6 Спецназ

    4 2 Отговор
    Охлузванията по лицето на вратаря дойдоха от
    това че едната му ръкавица при контакта го забърса по

    областта около носа и скулата.

    Но в никакъв случай НЯМАШЕ контакт ДИРЕКТНО с лицето му.!!!
    Гледах го 10 пъти на стоп. ФАКТ!!!

    Тука казуса е 50 на 50- има съдии които ще извадят и червен, спор няма.
    В началото на срещата обаче повечето предпочитат жълтия и напътствията, така си е!

    22:20 30.09.2025

