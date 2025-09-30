Собственикът на Ботев (Пд): 100% червен картон за Левски в 20-ата секунда! Честито на съдийската бригада

Собственикът на Ботев (Пловдив) Илиян Филипов излезе с публикация в социалната мрежа по време на мача срещу Левски, загубен от "канарчетата" с 0:1. Бизнесменът публикува снимка на Даниел Наумов, на която си личи, че лицето на вратаря е в рани.
"Оставяме думите за вас. 100% червен картон за Левски в 20-та секунда на мача! Честито на съдийската бригада!", написа началникът на "жълто-черните".
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 к0к0рка 🌈💋🍌
тва съм аз !
21:48 30.09.2025
2 да да
21:52 30.09.2025
5 Спецназ
Контакта беше с топката и ръцете на вратаря, а ръсете му бяха 30см. напред пред лицето и
малко преди контакта даже топката отскочи от ръцете му, т.е. не можа да я улови ма място.
Ако вратаря имаше контрол на топката в момента на контакта,
независимо къде е насочен крака на нападателя- в
топката или срещу тялото му- това е директен червен картон.
В случая имаше борба за топката с опасна игра от страна на нападателя- ЖЪЛТ!
Всичко друго е БЛА-БЛА!!!
22:14 30.09.2025
6 Спецназ
това че едната му ръкавица при контакта го забърса по
областта около носа и скулата.
Но в никакъв случай НЯМАШЕ контакт ДИРЕКТНО с лицето му.!!!
Гледах го 10 пъти на стоп. ФАКТ!!!
Тука казуса е 50 на 50- има съдии които ще извадят и червен, спор няма.
В началото на срещата обаче повечето предпочитат жълтия и напътствията, така си е!
22:20 30.09.2025