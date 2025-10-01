Новини
Спортът по ТВ в сряда (1 октомври)

1 Октомври, 2025 06:15 331 0

Ето какво може да гледаме днес

Спортът по ТВ в сряда (1 октомври) - 1
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

07.30 Тенис, турнир в Шанхай МАХ Спорт 1

07.30 Тенис, турнир в Шанхай МАХ Спорт 3

08.15 Колоездене: Обиколка на Лангкави, четвърти етап, мъже Евроспорт 1

09.00 Тенис, турнир в Пекин, финал МАХ Спорт 1

13.00 Висел – Мелбърн Диема спорт 3

13.00 Лайън – Селангор Нова спорт

13.30 Тенис, турнир в Шанхай МАХ Спорт 1

15.00 Колоездене: Обиколка на Хърватия, втори етап, мъже Евроспорт 1

15.15 Шанай Шенхуа – Улсан Диема спорт 3

16.45 Истиклол – Гоа Нова спорт

19.00 Естеглал – Мухарак Нова спорт

19.30 Баскетбол, Паниониос – Кемниц МАХ Спорт 2

19.45 Юнион – Нюкасъл Би Ти Ви Екшън

19.45 Карабах – Копенхаген Ринг

20.45 Баскетбол, Фенербахче – Париж МАХ Спорт 3

21.00 Баскетбол, АСВЕЛ – Валенсия МАХ Спорт 1

21.15 Ал Завра – Ал Насър Нова спорт

22.00 Барселона – Пари Сен Жермен Би Ти Ви Екшън

22.00 Виляреал – Ювентус Ринг

22.00 Куинс Парк Рейнджърс – Оксфорд Диема спорт 2

04.00 НХЛ, Колорадо – Ванкувър МАХ Спорт 2


