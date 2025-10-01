Спортът по ТВ в сряда (1 октомври)

07.30 Тенис, турнир в Шанхай МАХ Спорт 1
07.30 Тенис, турнир в Шанхай МАХ Спорт 3
08.15 Колоездене: Обиколка на Лангкави, четвърти етап, мъже Евроспорт 1
09.00 Тенис, турнир в Пекин, финал МАХ Спорт 1
13.00 Висел – Мелбърн Диема спорт 3
13.00 Лайън – Селангор Нова спорт
13.30 Тенис, турнир в Шанхай МАХ Спорт 1
15.00 Колоездене: Обиколка на Хърватия, втори етап, мъже Евроспорт 1
15.15 Шанай Шенхуа – Улсан Диема спорт 3
16.45 Истиклол – Гоа Нова спорт
19.00 Естеглал – Мухарак Нова спорт
19.30 Баскетбол, Паниониос – Кемниц МАХ Спорт 2
19.45 Юнион – Нюкасъл Би Ти Ви Екшън
19.45 Карабах – Копенхаген Ринг
20.45 Баскетбол, Фенербахче – Париж МАХ Спорт 3
21.00 Баскетбол, АСВЕЛ – Валенсия МАХ Спорт 1
21.15 Ал Завра – Ал Насър Нова спорт
22.00 Барселона – Пари Сен Жермен Би Ти Ви Екшън
22.00 Виляреал – Ювентус Ринг
22.00 Куинс Парк Рейнджърс – Оксфорд Диема спорт 2
04.00 НХЛ, Колорадо – Ванкувър МАХ Спорт 2
