Аталанта записа първа победа в Шампионската лига след пълен обрат срещу Брюж

30 Септември, 2025 22:00 448 0

Италианският тим записа успех с 2:1

Аталанта записа първа победа в Шампионската лига след пълен обрат срещу Брюж - 1
Снимка: БГНЕС
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Аталанта постигна успех с 2:1 над гостуващия Брюж в мач от втория кръг на основната фаза на Шампионската лига. Италианският тим трябваше да прави пълен обрат в последните петнайсетина минути на редовното време на срещата, когато точни бяха Лазар Самарджич (75’) от дузпа и Марио Пашалич (87’), след като Христос Цолис (38’) бе дал преднина на белгийците през първата част.

Домакините опитаха да започнат активно двубоя в първите минути, но бързо предадоха инициативата в ръцете на Брюж. Двата отбора продължиха да си разменят инициативата в двубоя в следващите минути, успявайки да създават най-вече половинчати положения. Все пак грешка на капитана Мартен де Роон пет минути преди края на първата част даде възможност на белгийския тим да размени няколко бързи подавания преди Цолис да реализира с хубав изстрел от границата на наказателното поле.

Втората част също не предложи кой знае колко атрактивни отигравания за феновете по трибуните в първия си половин час. Играчите на Брюж се дръпнаха в по-задни позиции да бранят крехката си преднина, но именно техен футболист сгреши в 73-ата минута, когато върна необмислено, а подаването бе пресечено. Юнус Муса открадна топката и напредна, демонстрирайки отлична скорост, Нордин Якерс се намеси отлично в първата ситуация, но при втория си опит фаулира нахлуващия Марио Пашалич, което доведе до дузпа, реализирана от Лазар Самарджич.

Едва след този гол играчите на “Богинята” започнаха да изглеждат доста по-опасни в предни позиции в последните няколко минути и в крайна сметка тези усилия бяха възнаградени в 87-ата минута, когато Муса подаде отлично в наказателното поле, а Пашалич реализира за пълния обрат на италианците.

По този начин възпитаниците на Иван Юрич успяха да се върнат на победния път в турнира след тежкото поражение от ПСЖ на старта. От своя страна Брюж, който направи отлично впечатление на старта, когато триумфира доста солидно срещу Монако, днес не успя да оправдае високите очаквания. Така и двата отбора вече имат по три точки, но белгийците са и с по-добра голова разлика.


