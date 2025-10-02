Новини
Спорт »
Световен футбол »
Сити бесни, Гуардиола мълчи: “Нямам думи за съдиите”

Сити бесни, Гуардиола мълчи: “Нямам думи за съдиите”

2 Октомври, 2025 06:30 820 1

  • манчестър сити-
  • пеп гуардиола-
  • monako-
  • спорт

Мениджърът на Манчестър Сити избра да говори за играта, вместо за спорната дузпа срещу Монако

Сити бесни, Гуардиола мълчи: “Нямам думи за съдиите” - 1
Снимка: БГНЕС
Йоан Паташев Йоан Паташев Кореспондент на ФАКТИ в Италия

Манчестър Сити изпусна победата в Монако след спорна дузпа в последните секунди, отсъдена след намеса на ВАР. Докато скамейките на двата отбора избухнаха в остри спорове, Пеп Гуардиола запази необичайно спокойствие и отказа да атакува съдийския екип.

„Нямам какво да кажа на испанските съдии“, отсече мениджърът на „гражданите“ след 2:2 във Франция. Вместо да коментира горещата ситуация, той изтъкна положителното от представянето на отбора: „Изиграхме наистина силен мач. Създадохме много положения, допуснахме малко и в Шампионската лига това е от голямо значение.“

Испанецът призна, че е болезнено да изпуснеш победата в края, но настоя, че тимът върви в правилната посока:
„Стъпка по стъпка ще ставаме по-добри. В първото полувреме Фил Фоудън беше отличен, създадохме доста положения и почти не позволихме на Монако да владее топката. В такива мачове, когато е оспорвано, е важно да вземеш поне точка.“

Решението на рефера Хесус Хил Мансано да даде наказателния удар след преразглеждане остана тема №1 след двубоя, но Гуардиола не пожела да се впусне в критики: „Във футбола печелиш с резултата. Ако анализираш самата игра, ще видиш, че имаше много добри неща”.


Поставете оценка:
Оценка 3 от 2 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Свързани новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Нещо палачинката

    2 0 Отговор
    Като свиреха за вас, също нямаше думи.

    06:40 02.10.2025

Новини по спортове:
Новини Бг футбол, Новини Световен футбол, Новини Баскетбол, Новини Волейбол, Новини Тенис, Новини Бойни спортове, Новини Други спортове, Новини Лека атлетика, Новини Моторни спортове, Новини Спортът по ТВ