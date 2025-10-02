Сити бесни, Гуардиола мълчи: “Нямам думи за съдиите”

Манчестър Сити изпусна победата в Монако след спорна дузпа в последните секунди, отсъдена след намеса на ВАР. Докато скамейките на двата отбора избухнаха в остри спорове, Пеп Гуардиола запази необичайно спокойствие и отказа да атакува съдийския екип.

„Нямам какво да кажа на испанските съдии“, отсече мениджърът на „гражданите“ след 2:2 във Франция. Вместо да коментира горещата ситуация, той изтъкна положителното от представянето на отбора: „Изиграхме наистина силен мач. Създадохме много положения, допуснахме малко и в Шампионската лига това е от голямо значение.“

Испанецът призна, че е болезнено да изпуснеш победата в края, но настоя, че тимът върви в правилната посока:

„Стъпка по стъпка ще ставаме по-добри. В първото полувреме Фил Фоудън беше отличен, създадохме доста положения и почти не позволихме на Монако да владее топката. В такива мачове, когато е оспорвано, е важно да вземеш поне точка.“

Решението на рефера Хесус Хил Мансано да даде наказателния удар след преразглеждане остана тема №1 след двубоя, но Гуардиола не пожела да се впусне в критики: „Във футбола печелиш с резултата. Ако анализираш самата игра, ще видиш, че имаше много добри неща”.