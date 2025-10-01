Новини
Спорт »
Бг футбол »
Христо Янев дава последен шанс на основен играч срещу Лудогорец

Христо Янев дава последен шанс на основен играч срещу Лудогорец

1 Октомври, 2025 15:57 716 2

  • христо янев-
  • футбол-
  • цска-
  • джеймс ето'о-
  • лудогорец

Камерунецът започна в единадесеторката двубоя срещу Локомотив София в миналия кръг, но изигра поредния си слаб мач този сезон и беше заменен от Петко Панайотов в 73-ата минута

Христо Янев дава последен шанс на основен играч срещу Лудогорец - 1
Снимка: БГНЕС
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Новият старши треньор на ЦСКА - Христо Янев ще даде последен шанс на Джеймс Ето'о в дербито срещу Лудогорец в неделя вечер, преди да го извади от титулярния състав.

Камерунецът започна в единадесеторката двубоя срещу Локомотив София в миналия кръг, но изигра поредния си слаб мач този сезон и беше заменен от Петко Панайотов в 73-ата минута. Дори и за малкото време, което прекара на терена, младокът направи повече от бившия играч на Ботев Пловдив.

В клуба са наясно, че камерунецът е класен играч, но желанието му за трансфер на всяка цена, който в крайна сметка не се случи през лятото, свали много формата му. Неговите мениджъри също му мътят главата и това съща му влияе негативно. Към този момент те търсят отбор, който да плати клаузата му през зимата.

След трансфера на Бруно Жордао треньорите на ЦСКА Душан Керкез, Валентин Илиев и Христо Янев, в първия си мач, неминуемо пускат португалеца като титуляр. Другото място пък е запазено за Ето'о, което определено не е правилно, защото Петко Панайотов по-често трябва да се задържа на пейката.

"Мач Телеграф" твърди, че ако камерунецът изиграе поредния си мач срещу "орлите", няма да има какво да го спаси от изваждане от титулярния тим за срещите след паузата в първенството.


Поставете оценка:
Оценка 1 от 3 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Свързани новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Кметът на Микре

    3 2 Отговор
    9 септември 2016г. - Григорий Микренски закри клонинга на ЦСКА Москва и премести в София Литекс под името ЦСКАминусСОФИЯ! И вече девет години "верните червени" припоци припознават ловешкия Литекс...

    16:28 01.10.2025

  • 2 Етоо

    4 2 Отговор
    Аз намаже ските на този Янев. Той за какво мисли се. Аз и Питас тартори. Кошмар и той присъедини се. Янев пътник като Томаш и Душан

    16:35 01.10.2025

Новини по спортове:
Новини Бг футбол, Новини Световен футбол, Новини Баскетбол, Новини Волейбол, Новини Тенис, Новини Бойни спортове, Новини Други спортове, Новини Лека атлетика, Новини Моторни спортове, Новини Спортът по ТВ