Фенка предложи брак на Мони Николов

Реализатор №1 на волейболния Мондиал стана Александър Николов, но неговият по-малък брат Симеон спечели най-много фенки в азиатската страна.

Последователите му в социалната мрежа инстаграм лавинообразно са набъбнали до 436 хиляди, като преди шампионата бяха петцифрено число.

Една от най-настоятелните мераклийки за Симеон е азиатка на име Халин. Фенката направо си е загубила ума по българския спортист. Мацката не спира да изпраща послания на Николов с предложения да се ожени за нея, пише standartnews.com. Обсесията ѝ стига дотам, че дори си е направила профил в ТикТок, в който твърди, че е гадже на световния вицешампион.

В социалната мрежа се натъкваме на редица снимки, генерирани с изкуствен интелект. На фалшивите кадри двамата позират в романтични сцени - ту се гушкат на пейка в парка, ту са заедно по пижами в леглото.