Фенка предложи брак на Мони Николов

Реализатор №1 на волейболния Мондиал стана Александър Николов, но неговият по-малък брат Симеон спечели най-много фенки в азиатската страна.
Последователите му в социалната мрежа инстаграм лавинообразно са набъбнали до 436 хиляди, като преди шампионата бяха петцифрено число.
Една от най-настоятелните мераклийки за Симеон е азиатка на име Халин. Фенката направо си е загубила ума по българския спортист. Мацката не спира да изпраща послания на Николов с предложения да се ожени за нея, пише standartnews.com. Обсесията ѝ стига дотам, че дори си е направила профил в ТикТок, в който твърди, че е гадже на световния вицешампион.
В социалната мрежа се натъкваме на редица снимки, генерирани с изкуствен интелект. На фалшивите кадри двамата позират в романтични сцени - ту се гушкат на пейка в парка, ту са заедно по пижами в леглото.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 честен ционист
09:30 02.10.2025
2 Сандо
09:36 02.10.2025
3 Хмм
09:37 02.10.2025
4 Опасно
09:41 02.10.2025
5 Мони да вземе някоя мома
09:45 02.10.2025
6 мучо
Коментиран от #9
09:53 02.10.2025
7 Червената шапчица
09:55 02.10.2025
8 Умната блондинка
10:03 02.10.2025
9 Тоо
До коментар #6 от "мучо":Да не залитне по батковци
10:49 02.10.2025