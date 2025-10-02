Новини
Фенка предложи брак на Мони Николов

2 Октомври, 2025 09:28 1 319 9

Палавата Халин направо си е загубила ума по волейболиста

Фенка предложи брак на Мони Николов - 1
Снимка: БГНЕС
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Реализатор №1 на волейболния Мондиал стана Александър Николов, но неговият по-малък брат Симеон спечели най-много фенки в азиатската страна.

Последователите му в социалната мрежа инстаграм лавинообразно са набъбнали до 436 хиляди, като преди шампионата бяха петцифрено число.

Една от най-настоятелните мераклийки за Симеон е азиатка на име Халин. Фенката направо си е загубила ума по българския спортист. Мацката не спира да изпраща послания на Николов с предложения да се ожени за нея, пише standartnews.com. Обсесията ѝ стига дотам, че дори си е направила профил в ТикТок, в който твърди, че е гадже на световния вицешампион.

В социалната мрежа се натъкваме на редица снимки, генерирани с изкуствен интелект. На фалшивите кадри двамата позират в романтични сцени - ту се гушкат на пейка в парка, ту са заедно по пижами в леглото.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 честен ционист

    8 12 Отговор
    Всенародните празненства нямат край. Патриархът да ги венчае.

    09:30 02.10.2025

  • 2 Сандо

    12 0 Отговор
    Не го даваме,още е малък.Пък и нека поиграе и да поживее в Русия,там рускинчетата са прекрасни и игриви.

    09:36 02.10.2025

  • 3 Хмм

    7 0 Отговор
    Симеон Николов е на 18 години

    09:37 02.10.2025

  • 4 Опасно

    2 1 Отговор
    Е! Ако нацепи азиатката ще я изкорми.

    09:41 02.10.2025

  • 5 Мони да вземе някоя мома

    6 1 Отговор
    Волейболистка да имат високи отрочета

    09:45 02.10.2025

  • 6 мучо

    4 1 Отговор
    ориентирайте го правилно да не залитне момчето по разни какички и лелички..........сега му е времето

    Коментиран от #9

    09:53 02.10.2025

  • 7 Червената шапчица

    2 1 Отговор
    Фенка предложи брак на Мони Николов. Палавата Халин е на 14 години и е от Факултету. Тя направо си е загубила ума по волейболиста и иска да му роди поне 3 или 4 чавета....

    09:55 02.10.2025

  • 8 Умната блондинка

    4 0 Отговор
    Ама какви са тези азиатки,бе! Била си изгубила ума! Да върви да си го търси и намира!Тя ,любовта граници не признава,но и малко приличие няма да и е излишно

    10:03 02.10.2025

  • 9 Тоо

    0 0 Отговор

    До коментар #6 от "мучо":

    Да не залитне по батковци

    10:49 02.10.2025

