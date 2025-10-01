Левски победи ЦСКА в дербито на Трета лига

Дубълът на Левски победи с 2:1 у дома третия отбор на ЦСКА в отложено дерби от шестия кръг на Югозападната Трета лига. С успеха "сините" събраха 17 точки и заемат седмо място във временното класиране. "Червените" са едва 15-и с десет точки.

Домакините поведоха в резултата след гол на Кристиян Йовов. До края на първата част ЦСКА изравни, след като Александър Георгиев беше точен от дузпа.

В герой за Левски се превърна Александър Калчев. Той вкара красив гол през втората част и донесе успеха на своя тим.