Левски със специална публикация в социалните мрежи за Хулио Веласкес

Левски използва социалните мрежи, за да благодари на треньора си Хулио Веласкес за начина, по който "изживява" всеки мач на "сините". Столичани пуснаха серия от снимки на испанеца от европейските срещи, както и мачове от efbet Лига и различните реакции, които той показва.

Ето публикацията на Левски:

Страстта ти е заразна, удоволствие е да гледаме как изживяваш всеки миг от мачовете на “Левски”!