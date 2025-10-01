Новини
Спорт »
Бг футбол »
Левски със специална публикация в социалните мрежи за Хулио Веласкес

Левски със специална публикация в социалните мрежи за Хулио Веласкес

1 Октомври, 2025 17:30 741 1

  • хулио веласкес-
  • левски-
  • футбол

Столичани пуснаха серия от снимки на испанеца от европейските срещи

Левски със специална публикация в социалните мрежи за Хулио Веласкес - 1
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Левски използва социалните мрежи, за да благодари на треньора си Хулио Веласкес за начина, по който "изживява" всеки мач на "сините". Столичани пуснаха серия от снимки на испанеца от европейските срещи, както и мачове от efbet Лига и различните реакции, които той показва.

Ето публикацията на Левски:

Страстта ти е заразна, удоволствие е да гледаме как изживяваш всеки миг от мачовете на “Левски”!


Поставете оценка:
Оценка 5 от 2 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Свързани новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Опааа

    1 0 Отговор
    Респект! ✊🏻

    17:57 01.10.2025

Новини по спортове:
Новини Бг футбол, Новини Световен футбол, Новини Баскетбол, Новини Волейбол, Новини Тенис, Новини Бойни спортове, Новини Други спортове, Новини Лека атлетика, Новини Моторни спортове, Новини Спортът по ТВ