Проблемите за Ливърпул не спират

1 Октомври, 2025 14:30 702 1

  • алисон бекер-
  • ливърпул-
  • футбол

Освен че снощи записаха втората си поредна загуба за сезона, мърсисайдци загубиха и титулярния си вратар Алисон Бекер

Проблемите за Ливърпул не спират - 1
Снимка: БГНЕС
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

През тежък период преминава английският шампион Ливърпул. Освен че снощи записаха втората си поредна загуба за сезона, мърсисайдци загубиха и титулярния си вратар Алисон Бекер.

При поражението с 0:1 от Галатасарай в Шампионска лига, бразилският страж получи контузия в началото на второто полувреме и се наложи да бъде заменен от Гиорги Мамардашвили. Травмата със сигурност ще го извади от предстоящия мач с Челси, а може и да пропусне повече срещи. Състоянието на Юго Екитике също притеснява мениджъра Арне Слот, който бе принуден да смени и него.

"Не мога да ви кажа какво точно се случи с Алисон, защото не съм лекар, но обикновено, когато футболист спринтира назад, усети нещо и падне на терена, не се връща в игра. Трябва да почакаме, за да видим колко е сериозна контузията, но със сигурност той няма да може да играе тази събота срещу Челси.

За Екитике не мислех, че става въпрос за контузия, но и той каза, че не може да продължи, така че трябваше да го извадим от игра. Да видим как ще е през уикенда", обясни угрижено мениджърът на Ливърпул.


Поставете оценка:
Оценка 3 от 2 гласа.
  • 1 Топчия

    0 1 Отговор
    ами неискат да играят за неадекватен треньор, салах и той се ослушва, отпадане от ШЛ и загуба на титлата означават огромни загуби, стягай куфара !

    15:21 01.10.2025

