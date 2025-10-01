Новини
Локо София почете най-голямата клубна легенда

1 Октомври, 2025 21:28

  • начко михайлов-
  • локомотив софия-
  • футбол-
  • легенда

На този ден преди 19 години загубихме една от най-великите и гениални личности в историята на Локомотив София и българския футбол

Локо София почете най-голямата клубна легенда - 1
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Футболистите и треньорският щаб на Локомотив София почетоха най-голямата клубна легенда Начко Михайлов. Днес се навършват 19 години от смъртта на легендарния футболист.

Ето какво написаха от клуба:

„На този ден преди 19 години загубихме една от най-великите и гениални личности в историята на Локомотив София и българския футбол.

Атанас Михайлов Христов, или просто бате Начко, е рожба на Локомотив. Той изиграва 349 мача, вкарва 145 гола и радва „червено-черните“ привърженици повече от 15 години. За младежкия национален отбор има 46 мача и 31 гола, а за мъжкия — 45 мача и 23 гола.

Футболистите и треньорският щаб на клуба отбелязаха паметта на Начко Михайлов, поднасяйки венец пред неговия паметник в знак на уважение и признателност за всичко, което той е дал на клуба и българския футбол.

ЛЕГЕНДИТЕ НЕ УМИРАТ!“.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  ИМПЕРИАЛИСТ

    Отговор
    Начко ИГРАЕШЕ на футбол, а не воюваше....Уникален, особено като застинеше с ръце на кръста в поза Ф в средата на полето...и след това Г-О-О-Л...Хич не си даваше зор да тича, но бележеше...., наистина МАГЬОСНИК!

    21:48 01.10.2025

