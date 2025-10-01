Локо София почете най-голямата клубна легенда

Футболистите и треньорският щаб на Локомотив София почетоха най-голямата клубна легенда Начко Михайлов. Днес се навършват 19 години от смъртта на легендарния футболист.

Ето какво написаха от клуба:

„На този ден преди 19 години загубихме една от най-великите и гениални личности в историята на Локомотив София и българския футбол.

Атанас Михайлов Христов, или просто бате Начко, е рожба на Локомотив. Той изиграва 349 мача, вкарва 145 гола и радва „червено-черните“ привърженици повече от 15 години. За младежкия национален отбор има 46 мача и 31 гола, а за мъжкия — 45 мача и 23 гола.

Футболистите и треньорският щаб на клуба отбелязаха паметта на Начко Михайлов, поднасяйки венец пред неговия паметник в знак на уважение и признателност за всичко, което той е дал на клуба и българския футбол.

ЛЕГЕНДИТЕ НЕ УМИРАТ!“.