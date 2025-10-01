Новини
Спорт »
Бг футбол »
Цветомир Найденов се шегува с Левски: Записи от UFC ще искаме ли?

Цветомир Найденов се шегува с Левски: Записи от UFC ще искаме ли?

1 Октомври, 2025 13:59 850 4

  • цветомир найденов-
  • цска 1948-
  • футбол-
  • левски-
  • ботев пловдив-
  • даниел наумов

Припомняме, че ръководството на Левски поиска записите от VAR от дербито с Лудогорец, което завърши 0:0 на "Герена"

Цветомир Найденов се шегува с Левски: Записи от UFC ще искаме ли? - 1
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Финансовият благодетел на ЦСКА 1948 Цветомир Найденов също се включи в полемиката, относно съдийството в двубоя между Ботев (Пловдив) и Левски. Още по време на мача босът на "канарчетата" Илиян Филипов пусна гневна публикация в социалните мрежи с искане за червен картон за Рилдо за нарушение срещу вратаря на домакините Даниел Наумов.

Тази сутрин Найденов прикачи снимка на разкървавеното лице на бившият футболист на ЦСКА 1948 и написа следното: "Записи от UFC ще искаме ли?! Дана, дай записите, момче!". Припомняме, че ръководството на Левски поиска записите от VAR от дербито с Лудогорец, което завърши 0:0 на "Герена".


Поставете оценка:
Оценка 1 от 4 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Свързани новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Ханс

    9 2 Отговор
    Тъпунгер

    14:13 01.10.2025

  • 2 урко

    4 3 Отговор
    кой беше тоя смешник с хилавото отборче?

    15:03 01.10.2025

  • 3 Левскар

    0 1 Отговор
    Когато двама си мерят оная работа ти къде се нареждаш между тях бе нашия.Скрии се и не се обаждай там където не ти е работата не Смешко.

    15:19 01.10.2025

  • 4 ШЕФА

    3 1 Отговор
    От говед.. всичко може да се очаква ,а синьото говед.. то е по специален случай,то е вечно недоволно,то е свикнало цял живот на аванта,на него все някой друг му е виновен макар че то няма нито един успех откакто са там Раев и онова недоносче Боримиров !

    15:21 01.10.2025

Новини по спортове:
Новини Бг футбол, Новини Световен футбол, Новини Баскетбол, Новини Волейбол, Новини Тенис, Новини Бойни спортове, Новини Други спортове, Новини Лека атлетика, Новини Моторни спортове, Новини Спортът по ТВ