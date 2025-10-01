Новини
Ботев Пд поиска ВАР-аудиото от мача с Левски - ето причината

1 Октомври, 2025 15:31 1 031 4

Заради сериозния обществен интерес към мача и принципите на феърплей се надяваме молбата ни да бъде удовлетворена

Ботев Пд поиска ВАР-аудиото от мача с Левски - ето причината - 1
От клуба искат достъп до ВАР-аудиото от вчерашния мач срещу Левски и по-конкретно за ситуацията в началото на мача, при която Рилдо влезе опасно срещу вратаря Даниел Наумов.

СЪОБЩЕНИЕТО НА БОТЕВ ПЛОВДИВ

"Във връзка със срещата от 6-ия кръг на Първа лига между ПФК Ботев Пловдив и ПФК Левски София се обръщаме към Вас с исканe за достъп до ВАР-аудиото.

Конкретната ситуация, към която е насочено нашето искане, е в първите секунди на двубоя, когато Даниел Наумов бе ударен грубо от Рилдо Фильо.

Заради сериозния обществен интерес към мача и принципите на феърплей се надяваме молбата ни да бъде удовлетворена.

В противен случай това ще означава, че се покриват действията на съдиите в двубоя и се спестява истината на цялата футболна общественост.

Очакваме бърз отговор на нашата молба."


  • 1 Симитли

    6 3 Отговор
    Според снимката вратарят влиза в краката на Рилдо

    Коментиран от #2

    15:43 01.10.2025

  • 2 КАРЛУКОВО

    2 2 Отговор

    До коментар #1 от "Симитли":

    Молбата е за ЯСНОТА !!!!!! Снимката си е снимка , Но ЕДНОТО е ВРАТАР , ДРУГОТО Е атакувашт футболист
    , НАЛИ ? , Там има и вратарско поле НЯКВИ ТАМ ПРАВИЛА , ей такива неща .

    16:03 01.10.2025

  • 3 ХАХАХА

    1 2 Отговор
    Нападателчето направи поне още две крачки и не опита да прескочи вратаря от момента, в които е ясно, че не играе с топката. Нищо, с такива подпиралки пак ще гледате как Лудогорец вдига купата. Залъгвайте се на дребно, но истината, е че се нуждаете не от съдиии, а от добър голмайстор!

    16:07 01.10.2025

  • 4 Цеката

    0 1 Отговор
    харесва това! Я пак за UFC - то?

    16:55 01.10.2025

