Ботев Пд поиска ВАР-аудиото от мача с Левски - ето причината

От клуба искат достъп до ВАР-аудиото от вчерашния мач срещу Левски и по-конкретно за ситуацията в началото на мача, при която Рилдо влезе опасно срещу вратаря Даниел Наумов.

СЪОБЩЕНИЕТО НА БОТЕВ ПЛОВДИВ

"Във връзка със срещата от 6-ия кръг на Първа лига между ПФК Ботев Пловдив и ПФК Левски София се обръщаме към Вас с исканe за достъп до ВАР-аудиото.

Конкретната ситуация, към която е насочено нашето искане, е в първите секунди на двубоя, когато Даниел Наумов бе ударен грубо от Рилдо Фильо.

Заради сериозния обществен интерес към мача и принципите на феърплей се надяваме молбата ни да бъде удовлетворена.

В противен случай това ще означава, че се покриват действията на съдиите в двубоя и се спестява истината на цялата футболна общественост.

Очакваме бърз отговор на нашата молба."