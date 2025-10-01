Ботев Пд поиска ВАР-аудиото от мача с Левски - ето причината

От клуба искат достъп до ВАР-аудиото от вчерашния мач срещу Левски и по-конкретно за ситуацията в началото на мача, при която Рилдо влезе опасно срещу вратаря Даниел Наумов.
СЪОБЩЕНИЕТО НА БОТЕВ ПЛОВДИВ
"Във връзка със срещата от 6-ия кръг на Първа лига между ПФК Ботев Пловдив и ПФК Левски София се обръщаме към Вас с исканe за достъп до ВАР-аудиото.
Конкретната ситуация, към която е насочено нашето искане, е в първите секунди на двубоя, когато Даниел Наумов бе ударен грубо от Рилдо Фильо.
Заради сериозния обществен интерес към мача и принципите на феърплей се надяваме молбата ни да бъде удовлетворена.
В противен случай това ще означава, че се покриват действията на съдиите в двубоя и се спестява истината на цялата футболна общественост.
Очакваме бърз отговор на нашата молба."
Коментиран от #2
До коментар #1 от "Симитли":Молбата е за ЯСНОТА !!!!!! Снимката си е снимка , Но ЕДНОТО е ВРАТАР , ДРУГОТО Е атакувашт футболист
, НАЛИ ? , Там има и вратарско поле НЯКВИ ТАМ ПРАВИЛА , ей такива неща .
