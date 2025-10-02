Роджър Федерер ще бъде приет в Залата на славата?

Легендата Роджър Федерер по всяка вероятност ще бъде приет в Залата на славата на тениса още през 2026 година. В сряда бе обявен списъкът с номинираните за „клас 2026“, който се предвожда именно от Маестрото.

Федерер е първият тенисист в историята, достигнал до 20 титли от Големия шлем. Неговата доминация, комбинирана с ерата на Рафаел Надал и Новак Джокович, го утвърждава като един от най-великите и влиятелни играчи в спорта. В кариерата си швейцарецът има 103 титли на ниво АТР, 1251 победи на сингъл, пет завършвания на сезон като №1 и рекордните 237 последователни седмици на върха в световната ранглиста.

Федерер е и олимпийски шампион от Пекин 2008, спечелвайки златото в тандем със Стан Вавринка, както и носител на Купа Дейвис през 2014 година.

В категория „играчи“ номинациите освен Федерер включват двукратната шампионка в Големия шлем Светлана Кузнецова и шампиона от US Open 2009 Хуан Мартин дел Потро. В категория „принос към тениса“ пък са номинирани телевизионната водеща Мери Карийо и администраторът Маршал Хапър.

Имената на избраните за влизане в Залата на славата ще бъдат обявени през ноември, но почти никой не се съмнява, че Федерер ще бъде сред тях. Само преди няколко седмици в Залата бе представена и Мария Шарапова, отново подчертано от бившата ѝ голяма съперничка Серина Уилямс.