Драматични развръзки в Шампионската лига

Снощи се изиграха нови 9 мача от втория кръг в основната фаза на Шампионската лига. Отново станахме свидетели на някои вълнуващи сблъсъци по терените на Стария континент, като не липсваха изнедващи резултати и драматични развръзки в последните минути на най-интересните двубои.

Програмата стартира с два ранни мача в 19:45 часа. В първия от тях Карабах посрещна ФК Копенхаген в опит да затвърди доброто впечатление от първия кръг и да запише нов успех на сметката си. Точно това се получи. Тимът от Казахстан се наложи с 2:0 след попадения на Абдела Зубир (28') и Емануел Адай (84') и се намира в челото на класирането с 6 точки.

По същото време Роял Юнион СЖ посрещна Нюкасъл Нюкасъл. "Свраките" не оставиха никакво съмнение в превъзходството си и спечелиха с 4:0. Над всички беше Антъни Гордън. Английският национал реализира две дузпи, а по веднъж във вратата на белгийците се разписаха Ник Волтемаде и резервата Харви Барнс.

В 22:00 часа стартираха по-заплетените сблъсъци. Гвоздеят на вечерта със сигурност беше сблъсъкът между Барселона и Пари Сен Жермен. Действащият шампион на Европа показа класа дори в отсъствието на част от големите си звезди и спечели с 2:1. Феран Торес даде преднина на Барса в началото, но Сени Маюлу изравни до почивката, а в 90-ата минута резервата Гонсало Рамош донесе обрата в полза на ПСЖ.

Зрелище се получи и между Виляреал и Ювентус. "Старата госпожа" отново остана без победа, след като допусна гол в последната минута за крайното 2:2. Точката на Виляреал осигури Ренато Вейга, който доскоро носеше екипа на Юве. Преди това Жорж Микаутадзе откри в полза на Виляреал, а Федерико Гати и Франсиско Консейсао се разписаха за гостите от Торино.

Друг от фаворитите в турнира в лицето на Манчестър Сити гостува на Монако и също се препъна - 2:2. Две попадения на Ерлинг Холанд се оказаха недостатъчни за "гражданите", които направиха доста пропуски и бяха наказани в самия край на редовното време с точно изпълнена от Ерик Дайър дузпа.

Арсенал имаше наглед по-лека задача в домакинството си на Олимпиакос и оправда прогнозите, като се наложи с 2:0. Габриел Мартинели даде аванс на "топчиите" в 12-тата минута, а в добавеното време се разписа и Букайо Сака. По този начинотборът на Микел Артета събра пълен актив от 6 точки.

Италианският шампион Наполи взе много ценен успех срещу гостуващия Спортинг (Лисабон) с 2:1. В герой за "партенопеите" се превърна Расмус Хойлунд. Привлеченият под наем от Манчестър Юнайтед датчанин вкара и двата гола за тима на Антонио Конте, а точен за Спортинг беше Луис Суарес от дузпа.

На "Сигнал Идуна Парк" Борусия (Дортмунд) разгроми Атлетик Билбао с 4:1. "Жълто-черните" затвърдиха отличната си форма и се настаниха в топ 8 на класирането. Попаденията за Борусия реализираха Даниел Свенсон, Карни Чуквуемека, Серу Гираси и Юлиан Брант, а за гостите почетният гол беше дело на Горка Гурусета.

Байер (Леверкузен) направи второ равенство в турнира. "Аспирините" завършиха 2:2 у дома срещу ПСВ Айндховен. Кристиан Кофане вкара гола за тима на Каспер Юлманд в 65-ата мнута, а в 72-рата Исмаел Сайбари донесе точката на гостите от Нидерландия с единствения им точен удар в мача.

Третият кръг от оснвоната фаза в най-престижното клубно състезание ще се изиграе на 21 и 22 октомври.