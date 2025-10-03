Новини
Спорт »
Баскетбол »
Александър Везенков вкара 13 точки на Реал Мадрид

Александър Везенков вкара 13 точки на Реал Мадрид

3 Октомври, 2025 09:01 549 1

  • александър везенков-
  • баскетбол-
  • спорт-
  • реал мадрид

Гръцкият баскетболен гранд водеше играта в първите 30 минути

Александър Везенков вкара 13 точки на Реал Мадрид - 1
Снимка: БГНЕС
Тихомир Шумов Тихомир Шумов Автор във Fakti.bg

Александър Везенков вкара 13 точки и направи 9 борби, но това се оказа напълно недостатъчно за Олимпиакос, който допусна поражение със 77:89 при гостуването си на Реал Мадрид от втория кръг в Евролигата.

Гръцкият баскетболен гранд водеше играта в първите 30 минути, но в заключителната четвърт претърпя истински крах - след само осем вкарани точки и допуснати 25 победител излезе "кралският клуб".

Марио Хезоня вкара 18 точки за първата победа на Реал в турнира през сезона, а Габриел Дек прибави 13. За Олимпиакос Тайлър Дорси бе най-полезен с 20 точки, докато Еван Фурние реализира 14.

Другият български национал в турнира Коди Милър-Макинтайър завърши с 18 точки, 4 борби и 4 асистенции, но това не стигна на Цървена звезда, който отстъпи с 88:97 при гостуването си на Байерн Мюнхен.

В последния мач от снощи Партизан надделя над Олимпия Милано с 80:78.


Поставете оценка:
Оценка 5 от 1 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Свързани новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Фенка

    2 2 Отговор
    мани, дърво ...........

    09:39 03.10.2025

Новини по спортове:
Новини Бг футбол, Новини Световен футбол, Новини Баскетбол, Новини Волейбол, Новини Тенис, Новини Бойни спортове, Новини Други спортове, Новини Лека атлетика, Новини Моторни спортове, Новини Спортът по ТВ