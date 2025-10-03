Александър Везенков вкара 13 точки на Реал Мадрид

Александър Везенков вкара 13 точки и направи 9 борби, но това се оказа напълно недостатъчно за Олимпиакос, който допусна поражение със 77:89 при гостуването си на Реал Мадрид от втория кръг в Евролигата.

Гръцкият баскетболен гранд водеше играта в първите 30 минути, но в заключителната четвърт претърпя истински крах - след само осем вкарани точки и допуснати 25 победител излезе "кралският клуб".

Марио Хезоня вкара 18 точки за първата победа на Реал в турнира през сезона, а Габриел Дек прибави 13. За Олимпиакос Тайлър Дорси бе най-полезен с 20 точки, докато Еван Фурние реализира 14.

Другият български национал в турнира Коди Милър-Макинтайър завърши с 18 точки, 4 борби и 4 асистенции, но това не стигна на Цървена звезда, който отстъпи с 88:97 при гостуването си на Байерн Мюнхен.

В последния мач от снощи Партизан надделя над Олимпия Милано с 80:78.