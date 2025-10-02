Спорт по ТВ в четвъртък (2 октомври)

07.30 Тенис, турнир в Шанхай МАХ Спорт 1
07.30 Тенис, турнир в Шанхай МАХ Спорт 2
07.30 Тенис, турнир в Шанхай МАХ Спорт 3
10.45 Макатър – Бейдзин Нова спорт
13.00 Поханг – Кая Нова спорт
14.00 Голф, Европейски тур МАХ Спорт 1
15.00 Колоездене: Обиколка на Хърватия, трети етап, мъже Евроспорт 1
15.15 Рачабури – Гамба Осака Нова спорт
16.00 Формула 1, втора тренировка за Гран при на Сингапур Диема спорт 3
19.45 Лудогорец – Бетис Би Ти Ви Екшън
19.45 Рома – Лил МАХ Спорт 3
19.45 Динамо (Киев) – Кристъл Палас МАХ Спорт 4
19.45 Фенербахче – Ница Ринг
21.30 Баскетбол, Байерн – Цървена звезда МАХ Спорт 1
21.30 Баскетбол, Реал – Олимпиакос МАХ Спорт 2
22.00 Фейенорд – Астън Вила МАХ Спорт 3
22.00 Порто – Цървена звезда МАХ Спорт 4
22.00 Селта – ПАОК Би Ти Ви Екшън
22.00 Нотингам – Мидтиланд Ринг
22.00 Родъръм – Брадфорд Диема спорт 2
23.00 Голф: PGA тур, Шампионат на Мисисипи, първи ден Евроспорт 2
02.00 НХЛ, Торонто – Детройт МАХ Спорт 2
