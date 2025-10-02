Новини
Спорт по ТВ в четвъртък (2 октомври)

Спорт по ТВ в четвъртък (2 октомври)

2 Октомври, 2025

Ето какво може да гледаме днес

Ивайло Борисов

07.30 Тенис, турнир в Шанхай МАХ Спорт 1

07.30 Тенис, турнир в Шанхай МАХ Спорт 2

07.30 Тенис, турнир в Шанхай МАХ Спорт 3

10.45 Макатър – Бейдзин Нова спорт

13.00 Поханг – Кая Нова спорт

14.00 Голф, Европейски тур МАХ Спорт 1

15.00 Колоездене: Обиколка на Хърватия, трети етап, мъже Евроспорт 1

15.15 Рачабури – Гамба Осака Нова спорт

16.00 Формула 1, втора тренировка за Гран при на Сингапур Диема спорт 3

19.45 Лудогорец – Бетис Би Ти Ви Екшън

19.45 Рома – Лил МАХ Спорт 3

19.45 Динамо (Киев) – Кристъл Палас МАХ Спорт 4

19.45 Фенербахче – Ница Ринг

21.30 Баскетбол, Байерн – Цървена звезда МАХ Спорт 1

21.30 Баскетбол, Реал – Олимпиакос МАХ Спорт 2

22.00 Фейенорд – Астън Вила МАХ Спорт 3

22.00 Порто – Цървена звезда МАХ Спорт 4

22.00 Селта – ПАОК Би Ти Ви Екшън

22.00 Нотингам – Мидтиланд Ринг

22.00 Родъръм – Брадфорд Диема спорт 2

23.00 Голф: PGA тур, Шампионат на Мисисипи, първи ден Евроспорт 2

02.00 НХЛ, Торонто – Детройт МАХ Спорт 2


