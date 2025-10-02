Треньорът на Барселона: ПСЖ ни победи заслужено

Треньорът на Барселона Ханзи Флик призна превъзходството на Пари Сен Жермен в двубоя между двата тима, загубен от каталунците с 1:2.

„Играхме много по-добре през първото полувреме, отколкото през второто. Позволихме им да създадат прекалено много положения, защото се уморихме“, коментира Флик.

„Истината е, че ПСЖ е отличен отбор, с много млади и бързи футболисти. Парижани изиграха великолепен мач. Ние не се представихме по най-добрия начин, а срещу такъв съперник това е задължително. Победата на ПСЖ е заслужена“, отбеляза германецът.

За Барса това беше трета загуба в последните 5 мача срещу ПСЖ. "Блаугранас" стигнаха само до един успех в този период - 3:2 през април 2024 година.