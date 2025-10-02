Холанд прегази рекорда на Анри: 52 гола само за 50 мача

Ерлинг Холанд отново блесна на голямата сцена. Норвежкият нападател наниза два гола при равенството 2:2 на Манчестър Сити срещу Монако и така изпревари легендарния Тиери Анри във вечната голмайсторска класация на Шампионската лига.

Срещу монегаските Холанд бе изключително ефективен – само 17 докосвания до топката му бяха достатъчни, за да вкара половин воле и прецизна глава. Това бе осмият му пореден мач за клуб и национален отбор, в който намира мрежата.

Само на 25 години и след едва 50 срещи в турнира, „викингът“ на Сити вече има 52 попадения – с което задмина Тиери Анри и застана еднолично на деветото място в историята на надпреварата. За сравнение, френската легенда стигна до този актив след цели 112 мача.

Статистиката е още по-впечатляваща, защото Холанд се движи със скорост, която го поставя в компанията на най-великите. Кристиано Роналдо, който е първи в класацията има 140 гола в 183 мача.