ПСЖ атакува Барселона

Пари Сен Жермен победи Барселона с 2:1 в двубой от втория кръг на Шампионската лига. Докато вниманието бе насочено към дербито, във Франция се появи информация, че парижани обмислят трансферен удар през лятото на 2026 г.

Според изданието Sport, ПСЖ следи ситуацията около Ерик Гарсия, чийто договор с Барселона изтича след по-малко от две години. Ако каталунците не го подновят, защитникът може да бъде привлечен като свободен агент.

В последните месеци Гарсия успя да се наложи като важна фигура в състава на Ханзи Флик, а преговорите за нов контракт вече са в ход. Въпреки това, в Париж са нащрек, тъй като търсят варианти за подсилване на защитата си в дългосрочен план.

Приоритетите на спортния директор Луиш Кампос за зимния трансферен прозорец са различни – десен бек, халф и крило. Централен защитник обаче остава цел за лятото, а Гарсия е сред имената в списъка. Друг вариант, който ПСЖ проучва, е Ибраима Конате от Ливърпул, но французинът изглежда по-близо до трансфер в Реал Мадрид.