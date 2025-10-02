Новини
Спорт »
Световен футбол »
ПСЖ атакува Барселона

2 Октомври, 2025 08:59 383 0

  • псж-
  • барселона-
  • футбол-
  • ерик гарсия

В последните месеци Гарсия успя да се наложи като важна фигура в състава на Ханзи Флик

ПСЖ атакува Барселона - 1
Снимка: БГНЕС
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Пари Сен Жермен победи Барселона с 2:1 в двубой от втория кръг на Шампионската лига. Докато вниманието бе насочено към дербито, във Франция се появи информация, че парижани обмислят трансферен удар през лятото на 2026 г.

Според изданието Sport, ПСЖ следи ситуацията около Ерик Гарсия, чийто договор с Барселона изтича след по-малко от две години. Ако каталунците не го подновят, защитникът може да бъде привлечен като свободен агент.

В последните месеци Гарсия успя да се наложи като важна фигура в състава на Ханзи Флик, а преговорите за нов контракт вече са в ход. Въпреки това, в Париж са нащрек, тъй като търсят варианти за подсилване на защитата си в дългосрочен план.

Приоритетите на спортния директор Луиш Кампос за зимния трансферен прозорец са различни – десен бек, халф и крило. Централен защитник обаче остава цел за лятото, а Гарсия е сред имената в списъка. Друг вариант, който ПСЖ проучва, е Ибраима Конате от Ливърпул, но французинът изглежда по-близо до трансфер в Реал Мадрид.


