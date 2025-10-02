Новини
Спорт »
Световен футбол »
Луис Енрике: Великолепен мач, страхотно е да играеш срещу такива футболисти

Луис Енрике: Великолепен мач, страхотно е да играеш срещу такива футболисти

2 Октомври, 2025 08:00 862 0

  • луис енрике-
  • футбол-
  • псж-
  • шампионска лига-
  • барселона

Маюлу е много талантлив футболист, скоро всички ще се убедят

Луис Енрике: Великолепен мач, страхотно е да играеш срещу такива футболисти - 1
Снимка: БГНЕС
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Треньорът на ПСЖ Луис Енрике остана доволен от играта на отбора и победата над Барселона с 2:1. Европейският клубен шампион направи обрат при визитата си в каталунската столица, а успеха донесе Гонсало Рамош в края на срещата.

„Великолепен мач. Когато гледаш два отбора, които играят без груби фаулове, опитват се да играят футбол и да наранят съперника с топката... Мачът беше много интензивен. Барселона игра по-добре, докато не отбеляза гол. Ние се съвзехме, а Нуно Мендеш игра невероятно. През второто полувреме, според мен, ние бяхме по-добри", каза Луис Енрике.

„Нормално е да се греши. Витиня и Педри са двама от най-добрите полузащитници в света. Беше ни трудно да спрем съперника. Страхотно е да играеш срещу такива футболисти. Това те кара да искаш да станеш по-силен", подчерта специалистът.

„Маюлу е много талантлив футболист, скоро всички ще се убедят. Той има много умения, способен е да играе както в центъра, така и по крилото, да стреля с ляв и десен крак... Имам голям късмет с такъв талант“, каза още Луис Енрике.


Поставете оценка:
Оценка 5 от 4 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Свързани новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ
Новини по спортове:
Новини Бг футбол, Новини Световен футбол, Новини Баскетбол, Новини Волейбол, Новини Тенис, Новини Бойни спортове, Новини Други спортове, Новини Лека атлетика, Новини Моторни спортове, Новини Спортът по ТВ