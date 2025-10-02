Луис Енрике: Великолепен мач, страхотно е да играеш срещу такива футболисти

Треньорът на ПСЖ Луис Енрике остана доволен от играта на отбора и победата над Барселона с 2:1. Европейският клубен шампион направи обрат при визитата си в каталунската столица, а успеха донесе Гонсало Рамош в края на срещата.

„Великолепен мач. Когато гледаш два отбора, които играят без груби фаулове, опитват се да играят футбол и да наранят съперника с топката... Мачът беше много интензивен. Барселона игра по-добре, докато не отбеляза гол. Ние се съвзехме, а Нуно Мендеш игра невероятно. През второто полувреме, според мен, ние бяхме по-добри", каза Луис Енрике.

„Нормално е да се греши. Витиня и Педри са двама от най-добрите полузащитници в света. Беше ни трудно да спрем съперника. Страхотно е да играеш срещу такива футболисти. Това те кара да искаш да станеш по-силен", подчерта специалистът.

„Маюлу е много талантлив футболист, скоро всички ще се убедят. Той има много умения, способен е да играе както в центъра, така и по крилото, да стреля с ляв и десен крак... Имам голям късмет с такъв талант“, каза още Луис Енрике.