Ювентус се спаси от загуба във Виляреал, върна два гола пасив

Ювентус направи обрат при гостуването си на Виляреал, като изоставаше преди почивката след гол на Жорж Микаутадзе за „жълтата подводница“, но в крайната сметка двата тима поделиха точките при 2:2, предаде БНР.

През второто полувреме Федерико Гати много бързо изравни за Старата госпожа със задна ножица, а само седем минути по-късно резервата Консейсао направи пълния обрат. В последната минута на мача Ренато Вейга спаси точката за испанския тим. Ювентус има вече две равенства с голова разлика 6:6.



Арсенал имаше проблеми срещу Олимпиакос в Лондон, но стигна до успеха с 2:0. Габриел Мартинели даде бързо аванс на „артилеристите“ в мача, но този резултат се запази през първата част. След почивката Чикиньо дори успя да изравни за тима от Пирея, като попадението не бе зачетено заради положение на засада. Букайо Сака оформи крайното 2:0 в добавеното време на срещата. Арсенал е с пълен актив от точки, Олимпиакос има само една.



Наполи успя да спечели трите точки у дома срещу Спортинг Лисабон, след като направи 2:1. Расмус Хойлунд даде преднина на отбора от Неапол. След почивката Луис Суарес изравни за тима от португалската столица след дузпа. Последната дума бе отново за Хойлунд, който вкара втория си гол в мача след асистенция на Кевин Де Бройне.



Отборът на Борусия Дортмунд надигра убедително гостуващия Атлетик Билбао с 4:1. Даниел Свенсон и Карни Чуквуемека дадоха комфортен аванс на германския гранд, но Горка Гурусета върна едно попадение за баските, което принуди Борусия да търси трети голи тимът на Нико Ковач го постигна чрез голмайстора си Серу Гираси. До края Борусия стигна до още по-внушителен успех с гол на Юлиан Бранд в добавеното време.



Байер Леверкузен и ПСВ Айндховен поделиха точките в Германия след 1:1. По-близо до крайната победа изглеждаше тимът от Леверкузен, който поведе след малко повече от час игра чрез Кристиан Кофане. Нидерландците не се отказаха при този развой и Исмаил Саибари изравни седем минути по-късно.



Резултати от втория кръг в Шампионката лига:



Юнион Сен Жилоаз (Белгия) - Нюкасъл (Англия)- 0:4



Карабах (Азербайджан) - ФК Копенхаген (Дания) - 2:0



Арсенал (Англия) - Олимпиакос (Гърция) - 2:0



Барселона (Испания) - Пари Сен Жермен (Франция) - 1:2



Байер Леверкузен (Германия) - ПСВ Айндховен (Нидерландия) - 1:1



Борусия Дортмунд (Германия) - Атлетик Билбао (Испания) - 4:1



Монако (Франция) - Манчестър Сити (Англия) - 2:2



Наполи (Италия) - Спортинг Лисабон (Португалия) - 2:1



Виляреал (Испания) - Ювентус (Италия) - 2:2