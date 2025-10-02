Новини
Лудогорец излиза за нова победа в Лига Европа, на пътя на "орлите" е Бетис

2 Октомври, 2025 09:59 439 0

„Орлите“ започнаха по най-добрия начин – с победа над Малмьо като гост, и сега ще търсят нови точки срещу класен испански съперник

Лудогорец излиза за нова победа в Лига Европа, на пътя на "орлите" е Бетис - 1
Снимка: БГНЕС - тренировка Реал Бетис
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Лудогорец е готов за нова голяма европейска вечер. Днес от 19:45 часа шампионите на България приемат Бетис в двубой от втория кръг на груповата фаза в Лига Европа,.

„Орлите“ започнаха по най-добрия начин – с победа над Малмьо като гост, и сега ще търсят нови точки срещу класен испански съперник.

Треньорът Руи Мота излъчи оптимизъм преди двубоя: „Победите в последните мачове помогнаха на отбора да преодолее умората. Играчите са готови и ще покажат на какво са способни. Имаме своята идентичност и сме по-силни у дома. Надявам се на пълен стадион и подкрепата на нашия 12-и играч.“ Португалецът подчерта и уважението си към колегата си Мануел Пелегрини: „Чест и удоволствие е да се изправя срещу него – легенда с огромни успехи.“

От своя страна, наставникът на Бетис призна, че очаква изключително труден мач: „Лудогорец е топ отбор, играхме с тях и знаем какво могат. Те са силни у дома, с креативни бразилци в състава. Победата им над Малмьо говори достатъчно. Ще трябва да покажем най-доброто, за да успеем.“

Испанците пристигат без няколко ключови фигури – Иско, Марк Бартра, Диего Йоренте и още няколко контузени. Въпреки това андалуският тим влиза амбициран да вземе първи точки, докато Лудогорец ще разчита на силната си форма и на феновете, за да направи нова голяма крачка към елиминациите на турнира.


