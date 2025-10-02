Нова порция интригуващи двубои в Лига Европа

Днес ще се изиграят двубоите от втория кръг в груповата фаза на Лига Европа. Програмата включва 18 мача, като половината започват в 19:45 часа, а останалите – в 22:00 часа.

Фокусът у нас е върху срещата в Разград, където Лудогорец приема Бетис. След победата над Малмьо в първия кръг „орлите“ ще търсят нови точки, които да затвърдят шансовете им за класиране напред.

ПАОК на Кирил Десподов също излиза тази вечер, но пред много по-сериозно предизвикателство. Гърците гостуват на Селта във Виго, след като не успяха да победят Макаби (Тел Авив) в откриващия си мач. Галисийците също са под напрежение, тъй като започнаха с поражение от Щутгарт.

Сред най-интересните сблъсъци се открояват Рома – Лил, Фейенорд – Астън Вила и Лион – РБ Залцбург. Базел приема Щутгарт в друга любопитна среща, докато Порто ще се изправи срещу Цървена звезда. Фенербахче гони първи успех срещу Ница, а Болоня се изправя срещу Фрайбург в търсене на реванш за загубата на старта.

Селтик и Брага също предвещават зрелище, докато Нотингам Форест ще се опита да прекъсне лошата си серия при домакинството си на Мидтиланд.