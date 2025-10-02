Новини
Спорт »
Световен футбол »
Нова порция интригуващи двубои в Лига Европа

Нова порция интригуващи двубои в Лига Европа

2 Октомври, 2025 10:38 369 0

  • лига европа-
  • футбол-
  • мачове

Фокусът у нас е върху срещата в Разград, където Лудогорец приема Бетис

Нова порция интригуващи двубои в Лига Европа - 1
Ивайло Борисов Ивайло Борисов Автор във Fakti.bg

Днес ще се изиграят двубоите от втория кръг в груповата фаза на Лига Европа. Програмата включва 18 мача, като половината започват в 19:45 часа, а останалите – в 22:00 часа.

Фокусът у нас е върху срещата в Разград, където Лудогорец приема Бетис. След победата над Малмьо в първия кръг „орлите“ ще търсят нови точки, които да затвърдят шансовете им за класиране напред.

ПАОК на Кирил Десподов също излиза тази вечер, но пред много по-сериозно предизвикателство. Гърците гостуват на Селта във Виго, след като не успяха да победят Макаби (Тел Авив) в откриващия си мач. Галисийците също са под напрежение, тъй като започнаха с поражение от Щутгарт.

Сред най-интересните сблъсъци се открояват Рома – Лил, Фейенорд – Астън Вила и Лион – РБ Залцбург. Базел приема Щутгарт в друга любопитна среща, докато Порто ще се изправи срещу Цървена звезда. Фенербахче гони първи успех срещу Ница, а Болоня се изправя срещу Фрайбург в търсене на реванш за загубата на старта.

Селтик и Брага също предвещават зрелище, докато Нотингам Форест ще се опита да прекъсне лошата си серия при домакинството си на Мидтиланд.


Поставете оценка:
Оценка от 0 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Свързани новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ
Новини по спортове:
Новини Бг футбол, Новини Световен футбол, Новини Баскетбол, Новини Волейбол, Новини Тенис, Новини Бойни спортове, Новини Други спортове, Новини Лека атлетика, Новини Моторни спортове, Новини Спортът по ТВ