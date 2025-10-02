Испанска брюнетка влезе в щаба на Веласкес в Левски (СНИМКА)

Загадъчната жена в щаба на Левски, която предизвика много въпросителни с появата си на резервната скамейка на тима, се оказа нутриционист от Испания.

Дамата е на 22 години и се казва Марина Ореа. Тя е привлечена в щаба по желание на наставника Хулио Веласкес и се занимава с хранителния режим на футболистите, пише "Мач Телеграф". За първи път Левски има в щаба си диетолог, което е обичайна практика в Западна Европа.

Въпреки младостта си, брюнетката има опит на подобни позиции. През пролетта е била част от екипа диетолози на Уотфорд, макар и на непълен работен ден. Преди това има кратък престой и в италианския Удинезе. В момента следва магистратура по спортна тренировка и хранене в Universidad Europea и се подготвя за ниво B2 по английски език, тъй като иска да общува свободно.