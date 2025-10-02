Новини
Испанска брюнетка влезе в щаба на Веласкес в Левски (СНИМКА)

Испанска брюнетка влезе в щаба на Веласкес в Левски (СНИМКА)

2 Октомври, 2025 15:00 1 009 8

Дамата е на 22 години и се казва Марина Ореа

Испанска брюнетка влезе в щаба на Веласкес в Левски (СНИМКА) - 1
Снимка: БГНЕС
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Загадъчната жена в щаба на Левски, която предизвика много въпросителни с появата си на резервната скамейка на тима, се оказа нутриционист от Испания.

Дамата е на 22 години и се казва Марина Ореа. Тя е привлечена в щаба по желание на наставника Хулио Веласкес и се занимава с хранителния режим на футболистите, пише "Мач Телеграф". За първи път Левски има в щаба си диетолог, което е обичайна практика в Западна Европа.

Въпреки младостта си, брюнетката има опит на подобни позиции. През пролетта е била част от екипа диетолози на Уотфорд, макар и на непълен работен ден. Преди това има кратък престой и в италианския Удинезе. В момента следва магистратура по спортна тренировка и хранене в Universidad Europea и се подготвя за ниво B2 по английски език, тъй като иска да общува свободно.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Мечо ПУХ

    5 1 Отговор
    Крайно време е в @адника на Макрон да влезе някой Кинжал

    15:04 02.10.2025

  • 2 те такава масажистка

    3 0 Отговор
    е нужна на всеки :)

    15:10 02.10.2025

  • 3 Хаха само

    1 0 Отговор
    Дето е Латино Американла, а не испанка автор е!

    15:13 02.10.2025

  • 4 а така

    3 1 Отговор
    дребно търполаче прави всичко .....

    15:16 02.10.2025

  • 5 Панчаревската кметица

    2 0 Отговор
    изглежда готино парче

    15:17 02.10.2025

  • 6 Точно такава за мен моля,😁

    0 0 Отговор
    Дневен Съветник, Nutritionist, са да може да готви и да пазарува, цена няма?

    15:34 02.10.2025

  • 7 Бойкот на О.Л.Хлъц

    0 0 Отговор
    Имам едни силно неморални подозрения каква работа ще върши с футболистите...

    16:01 02.10.2025

  • 8 Спиро

    0 0 Отговор
    То ще кажеш, че Преслава се е появила..

    16:15 02.10.2025

