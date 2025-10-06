Новини
Спорт »
Други спортове »
Илиана Раева се възмути от бунт и заяви: Всички сме възмутени и шокирани

Илиана Раева се възмути от бунт и заяви: Всички сме възмутени и шокирани

6 Октомври, 2025 10:30 1 231 2

  • илиана раева-
  • българската федерация по художествена гимнастика-
  • спорт-
  • отец янко-
  • долни богров

Всички жители на селото го уважаваме безкрайно и за нас той неделима част от селото ни

Илиана Раева се възмути от бунт и заяви: Всички сме възмутени и шокирани - 1
Снимка: БГНЕС
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Президентът на Българската федерация по художествена гимнастика Илиана Раева изрази възмущението си от смяната на свещеник в църквата в село Долни Богров. Тя съобщи, че всички жители застават зад отец Янко и съобщи, че в селото дори е имало бунт срещу новия свещеник.

Ето какво пише Илиана Раева:

"Искам публично да изкажа моето огромно възмущение за всичко, което се случва с отец Янко от с. Долни Богров, селото в което живеем с Наско от 9 години!

Отец Янко е от 43 години в селото. Той е станал част от всяко семейство и къща в селото. Той ни прави кръщенетата, празничните църковни дни, погребенията, молебен за успех на националния отбор по художествена гимнастика всяка година в началото. Правил е молебен за успех на футболния отбор на ПФК “Левски”, правил е инициативи за събиране на средства за черквата в селото и за манастира…

Всички жители на селото го уважаваме безкрайно и за нас той неделима част от селото ни.

От няколко дни всички сме шокирани, че е изпратен нов свещеник и отец Янко, който е жив и здрав трябва трябва да бъде заменен. Новият свещеник дошъл, махнал икони от черквата, които са дарявани от хората, сменил патроните на вратите на черквата… Не ми го побира акълът… Хората от селото възмутени направихме подписка. Внесохме я където трябва. Очакваме все още решение след внесената подписка. През това време в селото имаше бунт срещу новия свещеник. Хората не го допускат. Всички си искаме отец Янко. Патриархът дори се обаждал на отец Янко да иска да успокоява жителите на селото.

Ние си искаме отец Янко. В близки села имат нужда от свещеник, защото няма. Да го пратят там. Ние си имаме от 43 години отец Янко и не искам нов свещеник!

Дано разумът, справедливостта и добротата да победят и отец Янко да получи полагащото му се уважение."


Поставете оценка:
Оценка 5 от 5 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Свързани новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 от коя партия е

    4 0 Отговор
    новото попче ? Има ли връзка с Прасето ?

    Коментиран от #2

    10:46 06.10.2025

  • 2 Естествено

    1 0 Отговор

    До коментар #1 от "от коя партия е":

    Защо задаваш отговори. След като преди време беше събрал.имами и ходжи и им беше сервирал свински кюфтета, сега е време да се погаври и с някой добър християнин. Тоя прасчо няма да се оттървем от него по мирен начин.

    11:32 06.10.2025

Новини по спортове:
Новини Бг футбол, Новини Световен футбол, Новини Баскетбол, Новини Волейбол, Новини Тенис, Новини Бойни спортове, Новини Други спортове, Новини Лека атлетика, Новини Моторни спортове, Новини Спортът по ТВ