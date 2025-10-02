Александър Димитров събира националите на първи лагер в неделя

Националният отбор на България ще се събере на лагер в неделя, 5 октомври, в Правец, където ще стартира с подготовката си за предстоящите световни квалификации с Турция в София (11 октомври, 21:45 ч.) и с Испания във Валядолид (14 октомври, 20:45 ч. местно време).

В понеделник, 6 октомври, националният селекционер Александър Димитров и двама футболисти ще застанат пред медиите в 17:30 ч. на тренировъчния комплекс в Правец. От 18:00 ч. ще започне тренировката на отбора, като първите 15 минути от нея ще бъдат открити за журналисти.

В петък, 10 октомври, пресконференцията на гостите от Турция ще започне в 19:00 ч. и ще се проведе в зала “Родина” на Националния стадион “Васил Левски”. Отборът на Турция няма да провежда тренировка в София.

Пресконференцията на България в зала “Родина” ще започне в 20:30 ч. Официалната тренировка на родния тим е с начален час 21:00 и първите 15 минути от нея ще бъдат отворени за журналисти.

Националният отбор на България ще излети за Валядолид с чартърен полет от Терминал 2 на летище “Васил Левски” София в понеделник, 13 октомври, в 9:30 ч.

По-късно същия ден – от 19:30 ч. местно време (20:30 ч. българско) – на стадион “Хосе Сория” във Валядолид ще се проведе пресконференцията на България. Половин час по-късно – в 20:00 ч. местно време (21:00 ч. българско) – започва и официалната тренировка на тима.

Националният отбор ще се завърне на българска земя около 15:00 ч. в сряда, 15 октомври.