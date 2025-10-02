Новини
Рускиня спря Изабелла Шиникова в Турция

2 Октомври, 2025 17:24 382 1

Българката загуби в два сета

Рускиня спря Изабелла Шиникова в Турция - 1
Снимка: БГНЕС/EПA
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

Изабелла Шиникова отпадна във втория кръг на турнира по тенис на твърда настилка от категория WTA 125 в Самсун (Турция) с награден фонд 115 хиляди долара.

Българката отстъпи с 2:6, 2:6 от седмата в схемата и №161 в света Мария Тимофеева (Русия). Двубоят продължи 65 минути.

Шиникова допусна по два пробива в двата сета, а от своя страна не успя да пробие подаването на Тимофеева.


Изабелла Шиникова елиминира в първия кръг бившата №70 в света Хариет Дарт (Великобритания), а преди това постигна и две победи в квалификациите. Така българката заработи 15 точки за световната ранглиста.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 честен ционист

    0 0 Отговор
    Тя и Шинникова е с руска жилка, от Кучелаповское сельское поселение, Кировской области, Оричевский район, вие какво си мислехте?

    17:32 02.10.2025

