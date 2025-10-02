Новини
Рони О'Съливан: Пропускам Мастърса

2 Октомври, 2025 19:46 552 0

Турнирът е през януари 2026-а година

Световноизвестният снукър шампион Рони О'Съливан изненада феновете си с новината, че най-вероятно няма да вземе участие в престижния турнир Мастърс през идната година.

В откровено интервю за talkSPORT Drive, легендарният спортист сподели причините за своето решение, които са свързани с промените в личния и професионалния му живот.

"Преместих се в Дубай, тъй като по-голямата част от ангажиментите ми вече са съсредоточени в Китай и Близкия изток. Това беше логичната стъпка за мен," разкри О'Съливан. Той подчерта, че часовата разлика между новия му дом и Великобритания е сериозно предизвикателство, което затруднява пътуванията и участието му в европейски турнири.

"Не е толкова просто да се качиш на самолет и да се върнеш обратно във Великобритания," допълни снукър играчът, намеквайки, че натовареният му график и новите професионални възможности в Азия и Близкия изток са основните причини за отсъствието му от Мастърс през януари.

Решението на О'Съливан със сигурност ще разочарова мнозина почитатели на снукъра, които очакваха да го видят отново на зеленото сукно в Лондон. Въпреки това, звездата остава оптимист за бъдещето си и обещава да продължи да радва феновете си с изяви на други големи сцени по света.


