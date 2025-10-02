Новини
Интер остава без Маркюс Тюрам за четири седмици заради травма

2 Октомври, 2025 20:46 343 0

Френският национал се контузи в мача със Славия Прага

Снимка: БГНЕС/EПA
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

Лоши новини застигнаха Интер – водещият нападател на тима Маркюс Тюрам ще бъде извън игра за около месец, след като получи мускулна травма в бедрото. Това потвърдиха от Goal.com, позовавайки се на източници от клуба.

Френският национал първоначално не отдаде голямо значение на болката, която усети по време на убедителната победа с 3:0 над Славия Прага в Шампионската лига във вторник вечер. Въпреки оптимизма му, последвалите медицински изследвания разкриха, че възстановяването ще отнеме повече време от очакваното – поне до 25 октомври.

Този неочакван обрат означава, че Тюрам ще пропусне няколко решаващи двубоя за "нерадзурите". Сред тях са дербито срещу Рома на 18 октомври, сблъсъкът с Юнион Сен Жилоаз в Шампионската лига на 21 октомври, както и евентуалното гостуване на Наполи на 25 октомври.

В отсъствието на голмайстора, треньорът Кристиан Киву ще трябва да прекрои атаката на отбора и да търси нови решения в предни позиции. До момента през сезона Маркюс Тюрам се отличи с пет попадения и две асистенции, превръщайки се в ключова фигура за атакуващата мощ на Интер. Сега обаче "синьо-черните" ще трябва да се справят без неговия принос в най-натоварения период от кампанията.


Поставете оценка:
Оценка от 0 гласа.
