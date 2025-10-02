Новини
Спорт »
Моторни спортове »
Шарл Льоклер: Феновете на Ферари не бива да се надяват на сензации в Сингапур

2 Октомври, 2025 22:24 333 0

  • шарл льоклер-
  • пилот-
  • ферари-
  • сингапур-
  • интервю -
  • уикенд-
  • формула 1

„Макларън в момента са изключително силни“, сподели пилотът

Шарл Льоклер: Феновете на Ферари не бива да се надяват на сензации в Сингапур - 1
Снимка: БГНЕС/EПA
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

Шарл Льоклер, един от водещите пилоти на Скудерия Ферари, отправи трезво послание към почитателите на легендарния италиански тим преди предстоящото състезание в Сингапур. В интервю за „Ройтерс“ той подчерта, че не очаква чудеса от отбора си през този уикенд, а и до края на сезона шансовете за победа изглеждат минимални.

Въпреки че през 2025 година Льоклер вече има четири трети места и едно второ, той е реалист относно възможностите на Ферари да се изкачи на най-високото стъпало на подиума.

„Макларън в момента са изключително силни. Дори да сме по-добри от някои от преките си конкуренти, срещу тях трудно ще намерим предимство. Но, разбира се, във Формула 1 никога не трябва да се казва никога“, сподели Льоклер.

Пилотът на Ферари не крие, че с интерес очаква как ще се развият нещата в Сингапур, но вижда по-реалистичен шанс за изненада в Лас Вегас, където непредсказуемата конфигурация на трасето може да обърка сметките на фаворитите.

„В Лас Вегас винаги може да се случи нещо неочаквано, но и там вероятността е малка“, допълни той.

Сингапурското Гран при е известно със своите екстремни температури, които тази година бяха определени от ФИА като „опасни горещини“. Въпреки че подобни условия понякога са в полза на Ферари, Льоклер не е особено оптимистичен.

„Не вярвам, че можем да очакваме чудеса. Дори напротив – мисля, че Макларън ще имат още по-голямо предимство на тази писта и може да се окажем още по-назад“, призна той.

Липсата на победа през сезона би била сериозен удар за най-престижната марка в историята на автомобилния спорт. Льоклер не скрива разочарованието си: „Всички във Ферари страдаме. Този отбор винаги се стреми към върха, а не към второто или четвъртото място. Не сме доволни и е ясно, че трябва да се справим по-добре. Това е целта на всеки един от нас.“


