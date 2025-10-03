Фернандо Алонсо изненада конкуренцията с най-добро време в първата тренировка за Гран при на Сингапур

Ветеранът на Формула 1 и пилот на "Астън Мартин" – Фернандо Алонсо, демонстрира завидна скорост и опит, като оглави класирането в първата свободна тренировка преди надпреварата за Гран при на Сингапур – осемнадесетият кръг от шампионата.

Испанецът, който тази година навърши 44 години, впечатли феновете и съперниците си, след като завъртя 23 обиколки по осветените улици на Сингапур и записа най-доброто време – 1:31.116 минути.

Само на косъм зад него, с изоставане от 0.150 секунди, се нареди Шарл Льоклер с болида на "Ферари", който премина 25 обиколки.

Третата позиция в класирането зае световният шампион Макс Верстапен от "Ред Бул", който остана на 0.276 секунди от Алонсо след 24 обиколки.

Състезателният уикенд в Сингапур ще продължи с втората свободна тренировка по-късно днес.