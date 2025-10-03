Новини
Спорт »
Моторни спортове »
Фернандо Алонсо изненада конкуренцията с най-добро време в първата тренировка за Гран при на Сингапур

Фернандо Алонсо изненада конкуренцията с най-добро време в първата тренировка за Гран при на Сингапур

3 Октомври, 2025 15:22 532 0

  • формула 1 -
  • пилот -
  • астън мартин -
  • фернандо алонсо-
  • скорост -
  • тренировка -
  • гран при на сингапур-
  • сингапур-
  • най-доброто време-
  • шарл льоклер-
  • ферари

Шарл Льоклер даде втори резултат

Фернандо Алонсо изненада конкуренцията с най-добро време в първата тренировка за Гран при на Сингапур - 1
Снимка: БГНЕС/EПA
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

Ветеранът на Формула 1 и пилот на "Астън Мартин" – Фернандо Алонсо, демонстрира завидна скорост и опит, като оглави класирането в първата свободна тренировка преди надпреварата за Гран при на Сингапур – осемнадесетият кръг от шампионата.

Испанецът, който тази година навърши 44 години, впечатли феновете и съперниците си, след като завъртя 23 обиколки по осветените улици на Сингапур и записа най-доброто време – 1:31.116 минути.

Само на косъм зад него, с изоставане от 0.150 секунди, се нареди Шарл Льоклер с болида на "Ферари", който премина 25 обиколки.

Третата позиция в класирането зае световният шампион Макс Верстапен от "Ред Бул", който остана на 0.276 секунди от Алонсо след 24 обиколки.

Състезателният уикенд в Сингапур ще продължи с втората свободна тренировка по-късно днес.


Поставете оценка:
Оценка от 0 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ
Новини по спортове:
Новини Бг футбол, Новини Световен футбол, Новини Баскетбол, Новини Волейбол, Новини Тенис, Новини Бойни спортове, Новини Други спортове, Новини Лека атлетика, Новини Моторни спортове, Новини Спортът по ТВ