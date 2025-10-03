Изтече ВИДЕО с предполагаема ВАР комуникация от мача Левски - Лудогорец

В медийното пространство се появи видеозапис, за който се твърди, че съдържа автентични разговори между съдиите и ВАР екипа по време на две ключови спорни ситуации на мача Левски - Лудогорец 0:0, както и обсъждане на евентуален червен картон за играча Търдин.

Записът бе предоставен на Dsport от анонимен източник, като медията подчертава, че не може да потвърди неговата истинност и достоверност. Въпреки това, предвид огромния обществен интерес и напрежението около съдийските решения, Dsport реши да публикува материала, като изрично уточнява, че не притежава авторски права върху видеото и не е негов собственик. Редакцията заявява готовност да предостави право на отговор на всички засегнати страни, за да се гарантира обективност и плурализъм в отразяването на случая.

В светлината на нарастващите дебати за прозрачност и справедливост във футболните срещи, Dsport отправя апел към ръководителите на българския футбол и клубовете да обмислят възможността записите от ВАР комуникацията при спорни моменти да бъдат публично достъпни. Така, според медията, би се намалило напрежението сред феновете и участниците, а доверието в съдийските решения би се повишило.

Случаят отново поставя на дневен ред въпроса за прозрачността в българския футбол и необходимостта от открит диалог между всички заинтересовани страни. Очаква се темата да продължи да бъде във фокуса на общественото внимание и през следващите дни.