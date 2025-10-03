Новини
Спорт »
Световен футбол »
Испания ще се изправи срещу България без Ламин Ямал

Испания ще се изправи срещу България без Ламин Ямал

3 Октомври, 2025 19:56 406 4

  • ламин ямал-
  • световни квалификации-
  • българия-
  • барселона-
  • испания-
  • контузия

Барселона потвърди отсъствието на младата звезда

Испания ще се изправи срещу България без Ламин Ямал - 1
Снимка: БГНЕС/EПA
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

Ламин Ямал няма да вземе участие в предстоящите световни квалификации за Испония, включително и в двубоя срещу България, който ще се проведе на 14 октомври във Валядолид. Каталунският гранд Барселона официално съобщи, че 16-годишният нападател ще бъде извън терена за период между две и три седмици.

Причината за това е подновена болка в слабините, която се появи след напрегнатия сблъсък с Пари Сен Жермен в Шампионската лига, завършил с резултат 1:2. Вследствие на травмата, Ямал ще пропусне не само важния мач на Барса срещу Севиля, но и ще остане извън сметките на селекционера на „Ла Роха“ за ключовите квалификационни срещи с Грузия (11 октомври, Елче) и България.

От клуба уточняват, че възстановяването на младия футболист ще бъде наблюдавано внимателно, като се очаква той да се завърне в игра към края на октомври.


Поставете оценка:
Оценка от 0 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 си дзън

    2 1 Отговор
    Всеки испански любител футболист ще натупа българските "лъвове"

    19:59 03.10.2025

  • 2 При това

    1 0 Отговор
    положение няма начин да не ги размажем.

    20:01 03.10.2025

  • 3 Каунь

    0 0 Отговор
    Ей ся го закъсаха..

    20:09 03.10.2025

  • 4 Хасковски каунь

    0 0 Отговор
    Ей сега вече ще им надуем шушоните; За радост на Гонзо и Бочко

    20:22 03.10.2025

Новини по спортове:
Новини Бг футбол, Новини Световен футбол, Новини Баскетбол, Новини Волейбол, Новини Тенис, Новини Бойни спортове, Новини Други спортове, Новини Лека атлетика, Новини Моторни спортове, Новини Спортът по ТВ