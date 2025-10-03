Испания ще се изправи срещу България без Ламин Ямал

Ламин Ямал няма да вземе участие в предстоящите световни квалификации за Испония, включително и в двубоя срещу България, който ще се проведе на 14 октомври във Валядолид. Каталунският гранд Барселона официално съобщи, че 16-годишният нападател ще бъде извън терена за период между две и три седмици.

Причината за това е подновена болка в слабините, която се появи след напрегнатия сблъсък с Пари Сен Жермен в Шампионската лига, завършил с резултат 1:2. Вследствие на травмата, Ямал ще пропусне не само важния мач на Барса срещу Севиля, но и ще остане извън сметките на селекционера на „Ла Роха“ за ключовите квалификационни срещи с Грузия (11 октомври, Елче) и България.

От клуба уточняват, че възстановяването на младия футболист ще бъде наблюдавано внимателно, като се очаква той да се завърне в игра към края на октомври.