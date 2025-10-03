Новини
Никола Цолов направи първи тестове с болид от Формула 2

Никола Цолов направи първи тестове с болид от Формула 2

3 Октомври, 2025

  • никола цолов-
  • формула 2-
  • тест-
  • ещорил-
  • кампос-
  • формула 3-
  • български пилот-
  • моторни спортове-
  • сезон 2026-
  • автомобилни състезания

Очакванията към него за сезон 2026 са високи

Никола Цолов направи първи тестове с болид от Формула 2 - 1
Снимка: БГНЕС
Ангел Лазаров

Българският автомобилен ас Никола Цолов направи решителна крачка към елита на моторните спортове, след като за първи път седна зад волана на болид от Формула 2. Младият талант, който тази година завоюва сребърния медал във Формула 3, вече започна интензивната си подготовка за предстоящия сезон 2026.

Тестовете се проведоха на прочутата писта „Ещорил“ в Португалия, където Цолов имаше възможност да усети мощта и динамиката на състезателен автомобил от 2023 година.

„Уау, усещането е напълно различно!“, сподели развълнуваният пилот. „Скоростта е зашеметяваща, но най-голямата промяна идва от аеродинамиката и карбоновите спирачки. Те изискват съвсем нов подход и изключителна концентрация. Колата е не само по-мощна, но и значително по-сложна за управление. Това определено е най-впечатляващата машина, с която съм се сблъсквал досега – научих изключително много.“

Освен спортните предизвикателства, Никола разкри и как ще бъдат разпределени 250-те хиляди евро, които спечели като награда за второто си място във Формула 3. Средствата ще бъдат директно инвестирани в отбора „Кампос“, с който българинът ще направи своя дебют във Формула 2 през следващата година.

„Това беше приятна изненада – тези пари ще облекчат значително бюджета, който трябва да осигурим със спонсорите за новия сезон. Реално сумата отива за тима, но това е огромна подкрепа за мен и екипа“, допълни Цолов.





ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм.

  • 1 Яшар

    1 0 Отговор
    Тос е черак за всичко

    21:05 03.10.2025

  • 2 Mими Кучева🐕‍🦺

    2 0 Отговор
    Колето с Тротинетката!🦧🌈🦜🛴🦜🛴🥳🤣🖕

    21:21 03.10.2025

