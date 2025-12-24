Новини
Никола Цолов подкара коледния влак в София (СНИМКИ)

24 Декември, 2025 17:59

С Никола Цолов си подарихме празнично настроение и усмивки на коледното влакче пред храм-паметника „Св. Александър Невски“

Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Българският пилот Никола Цолов изненада приятно желаещите да се повозят на едно от коледните влакчета в София. Именно пилотът от Формула 2 седна зад волана и разходи част от хората в центъра на София. Той е в компанията с кмета на столицата Васил Терзиев.

„С Никола Цолов си подарихме празнично настроение и усмивки на коледното влакче пред храм-паметника „Св. Александър Невски“. Такива моменти напомнят колко е хубаво да намираме време за споделени преживявания в града.

Коледните влакчета обикалят центъра на София от 16 декември до 4 януари, всеки ден от 10:00 до 20:00 ч., на всеки 30 минути. Началната и крайната спирка е пл. „Александър Невски“, с междинна спирка при НДК – на ъгъла на бул. „Патриарх Евтимий“ и бул. „Витоша“. Билетът е 5 лв., а за деца до 10 години и хора в неравностойно положение пътуването е безплатно с придружител. Качете се и вие“, написа кметът на София Васил Терзиев.


