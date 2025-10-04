Новини
Фратрия подписа 30-годишен наем за стадиона в Белослав – амбициите за Първа лига се засилват

4 Октомври, 2025 09:36 847 3

  • фратрия-
  • белослав-
  • стадион димитър ватев-
  • първа лига-
  • втора лига-
  • футбол-
  • осветление-
  • спортна инфраструктура-
  • министерство на спорта-
  • класиране

Тимът в момента е втори във временното класиране

Фратрия подписа 30-годишен наем за стадиона в Белослав – амбициите за Първа лига се засилват - 1
Снимка: facebook
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

Борещият се за промоция в елита на футбола ни - Фратрия официално обяви старта на мащабен проект, свързан със стадион „Димитър Ватев“ в Белослав. Ръководството на тима вече е подписало дългосрочен договор за наем на спортното съоръжение, който ще важи цели три десетилетия – истинска заявка за сериозни намерения и устойчиво развитие.

В момента от Фратрия водят активни разговори с Министерството на младежта и спорта, както и с местната власт, за да осигурят модерно осветление на стадиона. Това е ключова стъпка, която ще позволи провеждането на мачове и вечерно време, а също така ще отговори на изискванията за участие в Първа лига.

На терена, битката във Втора лига е повече от оспорвана. Фратрия заема второто място във временното класиране с 24 точки – само на една зад лидера Дунав, който има 25. Янтра също диша във врата на претендентите с равен брой точки, а Вихрен следва с 20.

С тези стратегически ходове Фратрия не само демонстрира желание за изкачване в елита, но и показва визия за дългосрочно развитие на футбола в региона. Очаква се в близките седмици да бъдат обявени още подробности около модернизацията на стадиона и бъдещите планове на клуба.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Собственикът

    1 1 Отговор
    им бил украинец-значи се перат някакви мангизи

    10:03 04.10.2025

  • 2 Ламен

    1 1 Отговор
    собственика е руснак, а не украинец
    Но не виждам смисъл отбор с 0-ла фена изобщо да съществува а камо ли да влиза в а група

    Коментиран от #3

    10:15 04.10.2025

  • 3 Споко

    1 0 Отговор

    До коментар #2 от "Ламен":

    Ще ги завъди

    10:44 04.10.2025

