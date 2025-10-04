Фратрия подписа 30-годишен наем за стадиона в Белослав – амбициите за Първа лига се засилват

Борещият се за промоция в елита на футбола ни - Фратрия официално обяви старта на мащабен проект, свързан със стадион „Димитър Ватев“ в Белослав. Ръководството на тима вече е подписало дългосрочен договор за наем на спортното съоръжение, който ще важи цели три десетилетия – истинска заявка за сериозни намерения и устойчиво развитие.

В момента от Фратрия водят активни разговори с Министерството на младежта и спорта, както и с местната власт, за да осигурят модерно осветление на стадиона. Това е ключова стъпка, която ще позволи провеждането на мачове и вечерно време, а също така ще отговори на изискванията за участие в Първа лига.

На терена, битката във Втора лига е повече от оспорвана. Фратрия заема второто място във временното класиране с 24 точки – само на една зад лидера Дунав, който има 25. Янтра също диша във врата на претендентите с равен брой точки, а Вихрен следва с 20.

С тези стратегически ходове Фратрия не само демонстрира желание за изкачване в елита, но и показва визия за дългосрочно развитие на футбола в региона. Очаква се в близките седмици да бъдат обявени още подробности около модернизацията на стадиона и бъдещите планове на клуба.