ЦСКА 1948 ще опита да затвърди позицията си в челото на класирането в домакинството на Спартак Варна

ЦСКА 1948 приема Спартак Варна в първия мач от съботната програма на 11-ия кръг на efbet Лига. Двубоят на стадион "Витоша" в Бистрица стартира в 15:15 ч. и ще бъде ръководен от Кристиян Колев. Срещата ще бъде излъчена на живо по Диема спорт.

"Червените" влизат в срещата като втори в класирането с 22 точки. Победа ще върне ЦСКА 1948 на върха в подреждането преди срещата Левски - Берое, която ще се изиграе по-късно същата вечер. Софиянци са най-добрият домакин в елита дотук със записани 5 победи от 5 мача. Най-добрата атака в efbet Лига дотук принадлежи също на ЦСКА 1948 с вкарани 18 гола в 10 срещи.

Спартак Варна пристига в полите на Витоша като девети с 11 точки. "Соколите" ще играят без контузения си капитан Деян Лозев, но Гьоко Хаджиевски показа през сезона дотук, че винаги може да извади от ръкава тактически сполучливо решение. Варненци са сред приятните изненади в кампанията предвид финансовата криза, в която се намират, като към момента са в серия от три мача без загуба - 2 победи и 1 равенство. "Сините" нямат загуба и в последните си две визити, като взеха точки от "Огоста" и столичния квартал "Надежда".

Последният мач между двата тима се игра през месец ноември 2024 г. във Варна, когато Спартак и ЦСКА 1948 завършиха при равенство 1:1. Парвиз Умарбаев откри за гостите, а крайният резултат бе оформен от Ахмед Ахмедов от дузпа.

Пропуски могат да бъдат закупени от касите на стадион "Витоша" или в мрежата на Ивентим. Цената на стандартен пропуск за сектор "А" и сектор "Гости" е 15 лева, а VIP билети струва 30 лева.