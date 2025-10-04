Новини
Спорт »
Лека атлетика »
Божидар Саръбоюков – новата изгряваща звезда на балканската атлетика

4 Октомври, 2025 11:55

Българинът бе отличен с престижна награда от Асоциацията на балканските атлетически федерации (АБАФ)

Божидар Саръбоюков – новата изгряваща звезда на балканската атлетика - 1
Снимка: БГНЕС
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

Младият талант Божидар Саръбоюков бе отличен с престижната награда „Изгряваща звезда“ за 2025 година, присъдена от Асоциацията на балканските атлетически федерации (АБАФ). Отличието бе връчено по време на тържествена церемония в словенския град Птуй, където легендарният треньор Илиян Пищиков прие наградата от името на Саръбоюков, тъй като атлетът се подготвя усилено за предстоящия сезон и не успя да присъства лично.

Само на 21 години, Божидар Саръбоюков вече се нарежда сред най-ярките имена в леката атлетика. През изминалата година той завоюва европейската титла на скок дължина в зала в Апелдоорн, грабна сребърен медал на шампионата на Стария континент за младежи до 23 години в Берген, триумфира на Балканиадата в зала в Белград и се окичи със сребро на Балканския шампионат във Волос. С тези впечатляващи успехи Саръбоюков затвърди позицията си на един от най-обещаващите млади атлети в региона.

Заедно с него, сръбската състезателка Ангелина Топич също бе удостоена с приза „Изгряваща звезда“. 20-годишната Топич се отличи с бронзов медал в скока на височина на световното първенство в Токио, сребро в Апелдоорн, европейска титла до 23 години в Берген и злато на Балканския шампионат на открито във Волос.

Сред другите големи отличени на церемонията бяха Емануил Каралис от Гърция и словенката Тина Шутей, които бяха обявени за най-добри атлет и атлетка на Балканите за 2025 година. Каралис впечатли с вицешампионски титли на световните първенства в Токио и Нандзин, европейско злато в зала в Апелдоорн и балканска титла във Волос. Тина Шутей пък се окичи с бронз в Токио, сребро в Нандзин и Апелдоорн, както и с победа на Европейското отборно първенство в група Б.


