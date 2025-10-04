Стихията помете стадион „Свети Влас“ (ВИДЕО)

Силните валежи, които през последните дни връхлетяха Югоизточна България и крайбрежието, оставиха след себе си истинска разруха. Сред най-пострадалите обекти се оказа стадион „Свети Влас“ – гордостта на едноименния морски град и дом на местния футболен клуб.

В социалните мрежи се появиха шокиращи кадри, разпространени от ФК Свети Влас, които разкриват мащаба на бедствието. Придошлите води буквално са отнесли тревната настилка, а теренът е превърнат в кална пустош. По думите на представители на клуба, щетите са толкова сериозни, че възстановяването изглежда почти невъзможно.

Но бедствието не пощади само игрището. Наводнението е проникнало и във вътрешните помещения на спортното съоръжение, превръщайки съблекалните и административните зали в истинско блато.

Местните жители и спортната общност са потресени от случилото се, а надеждите за бързо възстановяване са минимални.