Стихията помете стадион „Свети Влас“ (ВИДЕО)

Силните валежи, които през последните дни връхлетяха Югоизточна България и крайбрежието, оставиха след себе си истинска разруха. Сред най-пострадалите обекти се оказа стадион „Свети Влас“ – гордостта на едноименния морски град и дом на местния футболен клуб.
В социалните мрежи се появиха шокиращи кадри, разпространени от ФК Свети Влас, които разкриват мащаба на бедствието. Придошлите води буквално са отнесли тревната настилка, а теренът е превърнат в кална пустош. По думите на представители на клуба, щетите са толкова сериозни, че възстановяването изглежда почти невъзможно.
Но бедствието не пощади само игрището. Наводнението е проникнало и във вътрешните помещения на спортното съоръжение, превръщайки съблекалните и административните зали в истинско блато.
Местните жители и спортната общност са потресени от случилото се, а надеждите за бързо възстановяване са минимални.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 име
12:28 04.10.2025
2 Последния Софиянец
12:29 04.10.2025
3 свети гербераст лакомий
12:31 04.10.2025
4 Българин
12:33 04.10.2025
5 Посетителите
12:34 04.10.2025
6 това е предвидимо и логично да стане
12:34 04.10.2025