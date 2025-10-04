Новини
Стихията помете стадион „Свети Влас“ (ВИДЕО)

4 Октомври, 2025 12:24

В социалните мрежи се появиха шокиращи кадри,

Стихията помете стадион „Свети Влас“ (ВИДЕО) - 1
Снимка: facebook
Силните валежи, които през последните дни връхлетяха Югоизточна България и крайбрежието, оставиха след себе си истинска разруха. Сред най-пострадалите обекти се оказа стадион „Свети Влас“ – гордостта на едноименния морски град и дом на местния футболен клуб.

В социалните мрежи се появиха шокиращи кадри, разпространени от ФК Свети Влас, които разкриват мащаба на бедствието. Придошлите води буквално са отнесли тревната настилка, а теренът е превърнат в кална пустош. По думите на представители на клуба, щетите са толкова сериозни, че възстановяването изглежда почти невъзможно.

Но бедствието не пощади само игрището. Наводнението е проникнало и във вътрешните помещения на спортното съоръжение, превръщайки съблекалните и административните зали в истинско блато.

Местните жители и спортната общност са потресени от случилото се, а надеждите за бързо възстановяване са минимални.


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 име

    1 0 Отговор
    Да се оправят мутрите и алчните селяндури. Да си сърбат попарата от презастрояването.

    12:28 04.10.2025

  • 2 Последния Софиянец

    0 0 Отговор
    Улицата която беше околовръстна сега е централна.Презастрояване като в София.

    12:29 04.10.2025

  • 3 свети гербераст лакомий

    1 0 Отговор
    унищожението на държава заради пари

    12:31 04.10.2025

  • 4 Българин

    0 1 Отговор
    Ако имаме държава, тя трабва да компенсира щетите. Това се отнася най-вече за едрите бизнисмени, защото те са инвестирали много!

    12:33 04.10.2025

  • 5 Посетителите

    2 0 Отговор
    пияни заляни , махмурлук цял ден , нашмъркани - не им трябва стадион .

    12:34 04.10.2025

  • 6 това е предвидимо и логично да стане

    1 0 Отговор
    и виновните които са препречили пътя на водата за да мине оттам да се оповестят и да им се търси отговорност ,дъжда и водата са най малко виновни

    12:34 04.10.2025

