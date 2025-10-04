Малена Замфирова покори Европа с престижна награда

Младата сноубордистка Малена Замфирова донесе на България изключително признание, след като бе отличена с престижната награда „Пьотр Нуровски“. Това отличие, връчвано от Европейските олимпийски комитети (ЕОК), се присъжда на най-изявения млад спортист на Стария континент.

Само на 16 години, Малена успя да се пребори с конкуренцията на четирима изключителни таланти от цяла Европа. Сред финалистите бяха Ярослав Лавренюк (Украйна, скелетон), Унай Лопес Соуса (Испания, сноуборд), Фин Сонекалб (Германия, бързо пързаляне с кънки) и Флора Табанели (Италия, ски свободен стил).

В началото на септември имената им бяха обявени сред най-добрите петима млади спортисти на континента. Кулминацията настъпи по време на 45-ия семинар на ЕОК, проведен вчера, където всеки от номинираните представи своята кауза пред националните олимпийски комитети.

Малена впечатли журито и публиката с вдъхновяваща реч в защита на алпийския сноуборд, която бе посрещната с бурни аплодисменти и възторг.

Наградата „Пьотр Нуровски“ не е просто признание за спортни успехи – тя се връчва на млади атлети между 14 и 18 години, които не само постигат забележителни резултати, но и олицетворяват олимпийските ценности – честност, уважение, отдаденост и безупречно поведение както на терена, така и извън него.

Триумфът на Малена Замфирова е поредното доказателство, че българският спорт ражда истински шампиони, които вдъхновяват с талант, трудолюбие и характер.

Поздравления за Малена – гордост за България и пример за младото поколение!