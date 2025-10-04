Изненадващо: Стефанос Циципас се отказа от участие на Мастърса в Шанхай

Гръцката тенис звезда Стефанос Циципас изненада феновете си с решението да се оттегли от престижния турнир „Мастърс 1000“ в Шанхай.

Новината дойде малко преди очаквания му двубой във втория кръг срещу португалеца Нуно Боржеш, след като в първия кръг Циципас имаше служебна почивка.

Внезапното отсъствие на бившия номер 3 в световната ранглиста отвори вратата за австралийския тенисист Александър Вукич, който ще заеме мястото на гърка в основната схема на надпреварата.

Решението на Циципас предизвика вълна от коментари сред почитателите на тениса, които с нетърпение очакваха неговото представяне на китайските кортове.

Причините за отказа на Циципас все още не са официално оповестени, но отсъствието му със сигурност ще промени динамиката на турнира в Шанхай.