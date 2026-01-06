Владимир Зографски с безпрецедентен успех за България на „Четирите шанци“

Българският ски скачач Владимир Зографски написа нова златна страница в историята на родния спорт, след като завърши на впечатляващото 14-о място в крайното класиране на престижния турнир „Четирите шанци“. Това е най-високото постижение за българин в легендарната верига, която събира елита на ски скоковете всяка зима.

В последния старт от надпреварата, провел се на австрийската шанца в Бишофсхофен, Зографски демонстрира стабилност и класа. Той постигна скокове от 129 и 133,5 метра, които му донесоха общо 269,3 точки и отредиха 14-ата позиция както в състезанието, така и в генералното подреждане.

В първия си опит българинът надделя в директен дуел над японеца Наоки Накамура – съперник, когото вече бе побеждавал по-рано в турнира, в Гармиш-Партенкирхен на 1 януари.

Досегашният рекорд на Зографски в „Четирите шанци“ бе 18-о място, което прави тазгодишния му успех още по-значим и вдъхновяващ за младите таланти у нас.

В битката за трофея „Златният орел“ триумфира словенецът Домен Превц, който с общ резултат от 895,8 точки оглави крайното класиране.

В последния старт Превц се нареди втори с 299,8 точки (скокове от 138 и 138,5 метра), а победата в Бишофсхофен грабна местният любимец Даниел Чофених с 303,9 точки (137 и 140,5 метра). Японецът Рьою Кобаяши допълни призовата тройка с 299,6 точки (137 и 138 метра).

В генералното класиране на „Четирите шанци“ след Превц се наредиха двама австрийци – Ян Хьорл (854,4 точки) и Щефан Ембахер (854,1 точки).

Той води и в подреждането за Световната купа с 1210 точки, следван от японците Кобаяши и Рен Никайдо. Владимир Зографски заема престижното 12-о място с 270 точки.